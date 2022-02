ERC no está dispuesta a ser señalada como la culpable de haber roto la mayoría Frankenstein que dio a Pedro Sánchez la investidura y que le ha permitido gobernar hasta ahora. Gabriel Rufián ha pronunciado un discurso muy duro contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha fracasado en su intento de lograr el apoyo de los separatistas catalanes para no tener que apoyarse en Cs.

"Si tú le vendes a alguien una moto y acaba siendo una bici y le dices no, mira, es que al menos tiene ruedas, le estás mintiendo y encima le estás intentando estafar", ha dicho el portavoz de ERC, embistiendo directamente contra la líder de Unidas Podemos que vendió esta ley como una derogación de la reforma aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y ha sido calificada por el propio PP como "mero maquillaje".

El portavoz de ERC llegaba a reprocharle a la vicepresidenta haber traído al Congreso un texto que "habría negociado, firmado y votado Albert Rivera de haber sido vicepresidente". Durante los 9 minutos de intervención desde la tribuna de oradores, Rufián no ha dejado de lanzar duros reproches hacia Yolanda Díaz por pretender negociar sin poder cambiar una coma del Decreto Ley ni poder tramitarlo como proyecto de ley para incluir enmiendas de los demás grupos.

"Mañana hay que seguir dialogando"

"Si te dicen que te tiene que gustar la misma reforma laboral que le gusta a la CEOE, a la FAES, al Banco Santander y a Cs ¿quién se equivoca? ¿tú o ellos?", ha dicho el portavoz separatista, señalando a la derecha como responsable de haber negociado una norma que podría terminar rompiendo el bloque de izquierdas.

Consciente de ello, Rufián ha dejado un resquicio para quienes den por liquidada la mayoría en la que se ha apoyado hasta ahora Pedro Sánchez, consciente de "cuál es la alternativa", ha dicho, en referencia a PP y Vox. "No se acaba el mundo, algunos creen que hoy se acaba el mundo, no se acaba. Mañana tendremos que seguir hablando porque, al menos nosotros, somos muy conscientes de la alternativa", ha dicho, adelantándose a quienes interpretan que la profundidad de la herida generada hoy no podrá cerrarse.

De esta forma Rufián intentaba construir puentes, a pesar de la dureza de su discurso, al verse fuera de juego, por primera vez, junto a PNV y Bildu. Hasta ahora, estos partidos siempre han logrado imponer sus exigencias a cambio de sus votos afirmativos, logrando suculentas contrapartidas para sus respectivos territorios ante la debilidad de Pedro Sánchez y el veto impuesto hasta ahora por Podemos a cualquier tipo de acuerdo con Cs. La medida deja también otra gran damnificada, Yolanda Díaz, cuyo liderazgo sale debilitado para regocijo del PSOE.