"Hay cosas que se pueden hacer y no se pueden comunicar", decía el diputado Sergio Sayas a su salida del hemiciclo tras rebelarse contra la disciplina de voto de su partido pese a que, esta mañana, habían anunciado que se plegaban a la orden de Javier Esparza, el presidente de UPN y apoyaría la reforma laboral.

La decisión de rebelarse ha pillado también por sorpresa a la dirección de su partido en Navarra que, tras conocerse las primeras críticas, habían presionado a los dos diputados para que saliese adelante. "Exactamente igual que el señor Esparza no nos llamó para pedirnos, ni para indicarnos, ni para consultarnos, nosotros tampoco le hemos informado de esta decisión", añadía Sayas quien defendía que habían cumplido con la decisión del Comité Ejecutivo.

Los diputados de UPN consideran que es "una falta de respeto que crean que somos teclas que se activan desde una sede" y que lo de hoy era algo "muy costoso" de explicar. "Si yo hoy, hubiese votado sí, con un gobierno en Navarra, del PSN apoyando a Bildu y que se lo ha quitado a UPN ,que es la fuerza mayoritaria, y en un gobierno de España, del PSOE con todos los independentistas, no se lo podría habido explicar a nuestros votantes", añadía el representante navarro.

UPN pide sus actas

La dirección de UPN ha afirmado que "lo sucedido hoy no representa a UPN, un partido de palabra" y ha pedido a ambos que entreguen sus actas "inmediatamente". La decisión de votar en contra, afirman, "se ha tomado engañándonos, como demuestra que han manifestado previamente de manera pública que iban a aceptar la disciplina de voto para después no hacerlo". Añaden que los dos diputados "sí que han advertido del sentido final de su voto a otras formaciones políticas, que han sido conocedoras del mismo, mientras la dirección de UPN desconocía este extremo".

"Lo que ha sucedido hoy no representa a UPN, un partido de palabra, de valores y de principios, que cumple sus acuerdos. Entre esos valores y principios no se encuentra no cumplir la palabra dada", dicen en alusión a PSOE y PSN. Añaden que "la deslealtad con los votantes, afiliados y órganos del partido es absoluta e inaceptable".

Lo que había pactado UPN con el PSOE

Las negociaciones entre UPN y el PSOE las habían llevado Javier Esparza y el diputado navarro, Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE. Ambos habían cenado esta semana en un restaurante madrileño donde, según fuentes socialistas, habían pactado que el PSN no iba a respaldar una reprobación contra el alcalde de Pamplona, el regionalista Enrique Maya.

El PSOE pactaba no sumarse a esa votación que impulsa la oposición y, a la vez, iban a introducir una enmienda de 27 millones de euros que permitiría al Ayuntamiento contar con una prórroga presupuestaria. Ahora, todo queda en el aire tras la rebelión de Sayas y García Adanero para defender sus principios.