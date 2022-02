Ninguna votación hasta ahora había dejado tan en evidencia la debilidad de un Gobierno que ha sacado adelante la reforma laboral con una mayoría tan ajustada que ha estado a punto de ser insuficiente. Sólo el error de un diputado del PP ha permitido que la norma haya sido aprobada, después de que los dos diputados de UPN se negaran a apoyar el texto, saltándose la disciplina de voto. Lo ocurrido ha conducido una votación de infarto en medio de una gran confusión.

En el momento de producirse el recuento, la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, daba por derogada la norma al comprobar el voto negativo de los dos diputados navarros, para regocijo de la oposición de PP y Vox. El Gobierno no salía de su asombro ante lo que estaba ocurriendo, como demostraban los rostros desencajados de Pedro Sánchez, Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Inmediatamente después, la presidenta de las Cortes tomaba la palabra de nuevo para corregirse y anunciar que, según le informaban los servicios jurídicos de la Cámara, la norma había salido adelante.

En medio del caos, los diputados del PP comenzaban a gritar desde sus escaños "tongo", conocedores del rechazo de los diputados de UPN. Tomaba entonces la palabra la portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, invocando el artículo 72 del Reglamento: "Señora presidenta, con carácter previo a la votación se ha puesto de manifiesto a la mesa error informático...", decía.

Batet no la dejaba concluir: "Precisamente porque la Mesa es conocedora y ha podido analizar lo que me va a plantear y es cuestión técnica de la Mesa, y decisión de la Mesa, y no tratamiento del Pleno, no le voy a dar la palabra", decía, provocando la indignación de los populares. El caos era absoluto y se trasladaba del hemiciclo a los pasillos del Congreso, que entraban en ebullición ante lo que acaba de ocurrir.

La versión de PP y Vox

Una hora después comparecía Gamarra en rueda de prensa para dar su versión de los hechos y denunciar que el diputado de su grupo que había votado de forma telemática, Alberto Casero, recibió el certificado informático que confirmaba su apoyo a la norma; cuando constató el error, lo puso en conocimiento de la Cámara, con anterioridad a la votación. Queda la incógnita de saber si se trató de un error humano o informático, como defiende el PP.

La portavoz popular ha asegurado, incluso, que el diputado ha acudido presencialmente al Congreso para rectificar su voto pero se le ha impedido acceder "vulnerando sus derechos constitucionales". También ha acusado a Batet de mentir por asegurar que se había reunido la Mesa del Congreso. El PP ha mantenido después una reunión con Batet y al concluir, Pablo Casado anunciaba en Twitter que acudirían al Tribunal Constitucional.

La secretaria general del grupo Vox, Macarena Olona, ha leído el punto del Reglamento que recoge qué hacer en caso de que se produzca un error en el voto telemático, asegurando que la Mesa del Congreso debería haberse reunido con anterioridad a la votación para decidir cómo proceder y permitir, en su caso, la rectificación del diputado de forma presencial, lo que habría tumbado el Decreto Ley.

"Es un pucherazo, son unos hechos gravísimos, es un una cacicada", ha dicho Olona, que ha anunciado un recurso ante la Mesa y, si es necesario, al Tribunal Constitucional, incluso por vía penal. Olona ha aclarado que, aunque se hubiera producido un error humano, el diputado tenía derecho de que se debatiera si podía votar de forma presencial en sustitución del voto telemático, lo que no se ha producido.

La Resolución del @Congreso_Es, de 21 de mayo de 2012, exige que cuando un Diputado haya votado telemáticamente y quiera votar presencial, la Mesa se reúna y decida. Batet no lo ha permitido y ha tomado ella la decisión. Han robado la votación. PUCHERAZO. pic.twitter.com/tzpFhCieMg — Macarena Olona (@Macarena_Olona) February 3, 2022

Desde el Grupo Parlamentario del PSOE aseguran que es un error y "que se recogió lo que se votó". Su portavoz parlamentario, Héctor Gómez, defendía en rueda de prensa que la votación "ha sido clara y se votó lo que se votó". "Suele ocurrir que en el PP no aceptan las votaciones", decía, atizando también a Vox por "sumarse a esta confrontación".