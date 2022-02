Macarena Olona, que ya este jueves explicó la posición de su partido en cuanto a lo ocurrido en el Congreso y lo calificó de "pucherazo", ha estado en Es la Mañana de Federico explicando lo ocurrido y ha vuelto a usar ese mismo término y ha hablado también de "robo a la soberanía popular" y ha dicho que lo ocurrido "es un auténtico escándalo".

La de Vox ha recordado que "es absolutamente indiferente" que el error del diputado popular sea humano o informático, ya que "la resolución de la mesa" sobre la fórmula para desarrollar el voto telemático "es de obligatoria aplicación" y que, por tanto, "la mesa tiene que reunirse y tomar una decisión" cuando Alberto Casero solicitó votar presencialmente en el pleno.

"El quid de la cuestión –ha dicho– es que la decisión" sobre si el diputado puede votar o no presencialmente "la tiene que tomar la mesa y esto es lo que impidió Batet", que "tenía que haber convocado a la mesa" y no lo hizo.

Olona ha resumido lo ocurrido de una forma contundente: "La reforma laboral tenía que salir por lo civil o por lo criminal y eso es lo que hicieron".

Vox llegará "hasta el final"

La portavoz y secretaria general de Vox en el Congreso de los Diputados ha anunciado que van a "agotar todas las vías judiciales" para aclarar lo sucedido durante la votación de la reforma laboral. "Con la ley en la mano vamos a llegar hasta el final", ha asegurado.

Cree que es "el mismo recorrido que debería activar el PP" y ha avisado de que estará "muy atenta" a lo que haga el partido de Pablo Casado porque si no lo hacen "la versión de los hechos de ayer no va a ser creíble".

Olona ha asegurado que la "actuación conjunta" con el PP ante la Justicia "no cabe" y ha reiterado que estará pendiente de lo que hagan los populares porque "no tiene lógica que después del pucherazo no activen las vías legales que va a activar Vox". "Lo que tengo claro es que todo tiene que tener una coherencia lógica y en este caso es que si se ha producido este pucherazo se tienen que activar todas las vías judiciales necesarias", ha remarcado.

También se ha mostrado muy desconfiada hacia los informes de los letrados del Congreso y una posible resolución favorable a la actuación de la presidenta de la Cámara, Meritxel Batet. Olona ha recordado los precedentes "con el Estado de Alarma y con el escaño del diputado podemita pateador de policías". La portavoz de Vox ha dicho que pese a las sentencias judiciales en contra "tuvieron un dictamen favorable" de los letrados del Congreso.

Macarena Olona también ha reprochado la actitud de los diputados de Ciudadanos que cuando salió adelante la reforma laboral entonaron "sí se puede con los diputados del PSOE y Podemos".