Ayuso: "Siempre pactaría antes con el partido Ortega Lara que con quienes pactan con los que le secuestraron"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha intensificado su presencia en la campaña de Castilla y León tras las últimas encuestas que auguran un desplome del PP, que ya sólo podría gobernar con Vox. Así, este martes, ha acudido al medio día a Valladolid y viajará después a Ávila, donde participará en un acto electoral en el que también tomarán la palabra Carlos García, presidente de la diputación de Ávila y presidente del PP abulense, y José Francisco Hernández Herrero, candidato por Ávila a las Cortes de Castilla y León.

Tal es importante la presencia de Isabel Díaz Ayuso para el presidente de la Junta y candidato del PP a las elecciones de este domingo que Alfonso Fernández Mañueco ha proclamado: "Dime con quién andas y te diré quien eres". En cambio, "Tudanca (el candidato del PSOE) se rodea de la ministra de Hacienda, ya sabemos qué es lo que nos espera si gobierna: hachazo fiscal en los bolsillos", ha exclamado.

"La amoralidad del proyecto" de Sánchez

"Ojalá también que, aunque no lo necesitáramos, nos entendamos todos los partidos que no vamos a pasar por el aro de la amoralidad del proyecto de Pedro Sánchez. Porque si tuviera que pactar, aunque no lo necesitara - yo lo estoy haciendo en Madrid - siempre pactaría antes con el partido Ortega Lara que con aquellos que pactan con los que le secuestraron", ha proclamado Ayuso en el mitin celebrado en Valladolid con Mañueco, defendiendo de nuevo el acuerdo con Vox.

La jefa del Ejecutivo regional, que arrasó en sus comicios del pasado mes de mayo, ha querido alertar sobre el peligro que supondría que el PSOE se hiciera con el poder en Castilla y León. "El sanchismo es la destrucción de España a manos de quienes la han odiado toda la vida con tal de quedarse en el poder un poquito más. El proyecto de Pedro Sánchez es el del poder y el poder de Pedro Sánchez es la debilidad de España".

Así las cosas, y emulando a su propio lema de campaña, Ayuso ha hecho un llamamiento para que este 13 de febrero los castellanoleoneses sepan que eligen "entre socialismo o libertad". "Ahora lo importante es saber qué tenemos por delante y yo creo que es el hecho de que el sanchismo y sus izquierdas no se sigan propagando por España, especialmente ahora por Castilla y León".

Ayuso ha recordado que "hemos visto de todo en estos años: hemos visto a Franco volando en un helicóptero; a un PSOE de Castilla y León que tiene más veces la mención a la memoria histórica que a la vivienda en el programa electoral con el que se presenta el domingo a las elecciones", pero en cambio, ha afeado, no tiene "ni una palabra para defender la libertad educativa o los colegios concertados que está amenazando su propio partido desde el Gobierno y que deja en la estacada a más de 100.000 alumnos".

Sobre este respecto, la presidenta madrileña consiguió sacar adelante la pasada semana en la Asamblea de Madrid la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, que estará operativa para este curso escolar 2021/22, y que supone blindar el sistema educativo de la Comunidad "frente a la amenaza que supone la implantación de la estatal Lomloe".

"Necesito más que nunca vuestro apoyo"

Para el candidato del PP la presencia de Ayuso, pero también la de otros dirigentes autonómicos de su partido como el gallego Alberto Núñez Feijóo o el andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla, tiene que ver con que comparten su visión sobre "bajar los impuestos y apostar por la política de familia", además de la prestación de servicios públicos y para "seguir creando empleo y hacer crecer la economía".

Mañueco ha defendido los 35 años de gobierno "ininterrumpidos" y ha alertado de que el próximo domingo "están en juego" los servicios públicos y el empleo: "Necesito más que nunca vuestro apoyo", ha exclamado antes de insistir en que prefiere no atender a las encuestas, "ni las buenas ni las malas" porque las urnas están vacías y hay que llenarlas de votos, no de encuestas.