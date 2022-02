Álvarez de Toledo respalda a Adanero y Sayas: "El escaño es de los españoles, del diputado"

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, durante una comparecencia organizada por el Aula de Cultura de Las Provincias en el Casino de Agricultura de Valencia este martes, en la que presentó su libro Políticamente indeseable, dijo que el escaño "es de los españoles, del diputado", y que esto "lo dice la Constitución", "que prohíbe el mandato imperativo" y que señala "que el voto es indelegable".

La exportavoz del PP en el Congreso también recordó que hay "sentencias del Tribunal Constitucional del año 83 que explican, con claridad, que el diputado, una vez que es electo, elegido por el cuerpo político, el cuerpo electoral, se debe a ese cuerpo electoral y no a la estructura partidista".

La pregunta, evidentemente, estuvo motivada por la decisión de los diputados de UPN Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que votaron "no" a la reforma laboral de Yolanda Díaz desobedeciendo a la cúpula de su partido. Álvarez de Toledo continuó apuntando que en España "no tenemos un sistema como el británico", que "sí es de listas puramente abiertas", sino "un modelo mixto": "En esa práctica, se ha ido deteriorando hasta tal punto la libertad y la autonomía, que ya no existe deliberación, ni debate, ni autonomía, ni iniciativa ni nada. Las cúpulas deciden todo y los diputados obedecemos todo"

La exportavoz popular en la Cámara Baja hizo un "llamamiento" a los "diputados de todos los partidos" para que haya una "masa crítica de diputados dispuestos a defender, con fortaleza y coraje, su conciencia en libertad, y decir a sus partidos: "Oigan, aquí hay que reequilibrar esto". Hay que volver a un equilibrio razonable entre el mandato del partido y la libertad y autonomía del diputado".

Álvarez de Toledo señaló que "si un diputado no tiene la libertad de pensar, de opinar, de deliberar, tampoco tiene responsabilidad. La responsabilidad es de quien toma la decisión, simplemente, de la cúpula del partido". "Ese diputado, que no es responsable de su voto, pasa a ser prescindible", añadió.

