"¡Tenemos en Valladolid hoy acompañando y apoyando a nuestro candidato a la Junta de Castilla y León una vez más a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso!", anunciaban desde la megafonía del auditorio de Valladolid donde el PP cerró este viernes noche su campaña electoral. Fue entonces cuando una estruendosa ovación, antes incluso de que la frase concluyera, recorrió todo el recinto. Y ya con Ayuso en el escenario gritos de "presidenta, presidenta" atronaron el lugar, recibiendo a la jefa del Ejecutivo madrileño como si de una estrella del rock se tratara.

En el partido, y en concreto en el equipo de Alfonso Fernández Mañueco, son conscientes de su tirón, reflejado estos días en el baño de masas que Díaz Ayuso se ha dado por las calles de las ciudades castellanoleonesas en las que ha estado. Así, le pidieron esta misma semana que participara activamente en el acto del viernes.

"Muchísimas gracias por haberme dado la oportunidad de intervenir en la noche más importante ante todos nuestros afiliados, nuestros simpatizantes y lo más importante que tenemos, nuestros votantes, para dedicaros unas palabras", comenzó diciéndole Ayuso a Mañueco. La presidenta madrileña abordó su discurso resumiéndolo en quince puntos, escritos "con pasión, con vocación y con cariño por Castilla y León y por nuestro partido, el Partido Popular. Va por ustedes", dijo, despertando una vez más el entusiasmo de los presentes.

"Casa común de liberales y conservadores"

"Somos el partido que, con alegría y mucho trabajo, une al centro-derecha, la casa común de liberales, conservadores, personas inspiradas por el humanismo cristiano", señaló en primer lugar, desmontando así el famoso discurso pronunciado por Mariano Rajoy en la convención del PP de 2007 en Elche. Allí el que fuera líder del PP afirmó: "Si alguno se quiere ir al partido liberal o conservador, que se vaya".

"Somos el partido que piensa en los vulnerables sin despreciar a los que triunfan, de los que admiramos el éxito como meta a alcanzar y no como un elemento a destruir; de los que gobiernan para todos, nos voten o no porque la mayoría se alcanza cuando se tiene razón y se lucha por ella", continuó la presidenta madrileña.

"Sánchez miente"

"La izquierda y la ultraizquierda viven de la mentira. En economía, el crecimiento que prevén para España es falso, lo dice todos los días en la Unión Europea. Ocultan que nos van a poner nuevos impuestos y mienten cuando dicen que no negocian con los terroristas de ETA ni con los golpistas catalanes. Se niegan a dar información de los gastos de sus miles de asesores y hasta los viajes en Falcon son secreto oficial. Pedro Sánchez miente y las urnas están para decir que no nos gustan los mentirosos", afirmó en otros de sus puntos Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso volvió advertir de los peligros del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, pero esta vez apeló a sus votantes. "A una parte del electorado de izquierdas le parece bien que Pedro Sánchez haga trampas para mantenerse en el poder; estas personas echarán de menos la democracia cuando las trampas también les afecten a ellos, cuando no haya medio de comunicación en el que denunciarlo, tribunal en el que defenderlo, institución donde reclamarlo. Nada puede estar por encima de las leyes: los ciudadanos no pueden ser rehenes de causas políticas. El fin no justifica los medios".

Para la presidenta madrileña el PP es el partido que siempre ha estado "al servicio de España" y que corrige "los efectos que provocan las políticas de la izquierda y la ultraizquierda. Nuestro modelo funciona, el suyo es un fracaso aquí y en cualquier rincón del mundo". Así, dijo Ayuso, "somos los gobiernos que se oponen a la pobreza porque sabemos que merman la libertad de las personas, sus proyectos vitales, sus legítimas aspiraciones".

"Negamos ese odio, venga de donde venga"

El PP es el "partido de la gente normal: no queremos odios, ni revoluciones, ni sectarismos ni construir una sociedad basada en negar al otro. No queremos perder el tiempo buscando lo que nos divide para hacer de eso nuestro modo de vida. Negamos ese odio venga de donde venga", dijo en lo que para muchos fue una clara alusión también a Vox y al enfrentamiento que ella misma protagonizó un día antes, con Rocío Monasterio primero en la Asamblea y con el propio Santiago Abacal después a través de Twitter.

No fue ésta la única mención velada a Vox. Ayuso afirmó que "necesitamos gobiernos del PP en España que den todas las batallas: desde la educación a la economía; desde la defensa de nuestros valores a la valentía de reivindicar que Occidente es el lugar para vivir gracias a nuestras ideas liberales, no a las socialistas, ni a las comunistas ni a las populistas".

Y como ya hiciera también en la sesión de control de la Asamblea de este jueves, contestando a la líder de Más Madrid, Mónica García, Ayuso manifestó que, "tras 25 años de gobierno socialistas en democracia ,no es Franco el objetivo a eliminar sino la Transición española; y el rey don Juan Carlos no es el problema, es la monarquía parlamentaria y los símbolos del Estado que nos unen a todos. Y no es a la Iglesias sino a los católicos a lo que quieren borrar del mapa. Y no es el amor por el mundo animalista sino el odio por las tradiciones como la Tauromaquia lo que hay de fondo", añadió entre encendidos aplausos.

"Defendemos gobiernos que no tengan miedo, que no se callen, que no relativicen lo importante, por difícil que sea defenderlo, con mensajes claros. (...) Nuestros gobiernos se rodean de los mejores, aspiran a ganar, a no dejar indiferente a nadie, a no dejarse llevar por el aplauso fácil de la mediocridad. Aspiramos a ilusionar a las bases, a los votantes y a cumplir siempre lo que prometemos", afirmó también.

"Socialismo o libertad"

Ayuso concluyó pidiendo a los castellanoleoneses que confíen en Fernández Mañueco del mismo modo que los madrileños depositaron su confianza en ella en las pasadas elecciones del 4 de mayo. "Las urnas representan la victoria de la democracia frente al comunismo y los totalitarismos. Aprovechemos esta oportunidad para votar por la democracia y no por el comunismo".

"Cada uno somos responsables de nuestro destino, que nadie se quede en casa este domingo. Pido el voto para Alfonso Fernández Mañueco por cinco razones: Castilla y León, la Constitución, las instituciones, España y una pregunta que hemos de hacernos cada día pero muy especialmente este domingo: ¿cómo quiero vivir? Este domingo elige socialismo o libertad". En ese momento la presidenta de la Comunidad de Madrid puso en pie al auditorio.

"Castilla y León es la cuna de la Hispanidad"

El acto lo cerró el candidato Mañueco, pero justo antes intervino el presidente del partido, Pablo Casado. "No hay más alternativas o experimentos. PP o 'sanchismo'; o PP o ruina; o PP, o los socios Bildu y Esquerra; o PP, o el caos". El líder de los populares aseguró que van a ganar y llamó a los suyos a ir con la cabeza "bien alta" y a pisar fuerte porque quien va a perder es Pedro Sánchez.

"Castilla y León es la cuna de la Hispanidad, mal que le pese al de México, a Zapatero y sus negocios con Maduro, a los podemitas, que están con dictadores bananeros que asesinan y que violan. La cuna de la Hispanidad, sin complejos, sin leyendas negras, sin pedir perdón por ser españoles", exclamó. Y reivindicó además a León como la cuna de un parlamentarismo "sin pucherazos", como los que a su juicio se ven ahora con la presidenta del Congreso Meritxell Batet y "toda la banda socialista" para aprobar la reforma laboral "fuera de la mayoría legítima de la cámara".

También Casado recibió el aplauso de los suyos cuando dijo que está en juego la "dignidad democrática" porque se compite con quienes están "negociando con los asesinos de los mártires", dijo en referencia a las informaciones publicadas acerca de los contactos entre Interior y el exjefe de ETA Antonio López Ruiz, conocido como Kubati.