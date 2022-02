El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este viernes que respeta el informe de los letrados del Congreso que no ven justificado anular el voto erróneo del diputado Alberto Casero a favor de la reforma laboral, pero estos "no son infalibles".

Martínez-Almeida ha anunciado que, además de los dos recursos de amparo presentados al Tribunal Constitucional por parte de Alberto Casero y del Grupo Parlamentario Popular, la formación de Pablo Casado presentará un tercer recurso de inconstitucionalidad sobre la reforma laboral.

Desde Valladolid, donde ha acudido a dar un paseo en el último día de campaña de Castilla y León, Martínez-Almeida ha mantenido que se vulneraron derechos fundamentales y ha recordado que los letrados avalaron que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, no retirase el escaño a Alberto Rodríguez y después el Tribunal Supremo la corrigió.

El portavoz nacional del PP no se ha referido, pese a las preguntas de los periodistas, al hecho de que, según los letrados y los técnicos de la Cámara Baja, el sí de Casero a la reforma laboral no fue a causa de un fallo técnico, como denunció el PP y el propio diputado, si no a un error humano del parlamentario, que no es revocable.

Los populares mantienen que se ha vulnerado el artículo 82 del Reglamento del Congreso y que Batet tendría que haber convocado a la Mesa y haber comprobado telefónicamente el voto de Casero y ello no se produjo "a pesar de que el propio diputado acudió al Congreso a denunciar el error".

El PP está "negando la evidencia"

Por su parte, la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha considerado "dramático" que el PP esté "negando la evidencia" tanto respecto a los efectos de la reforma laboral, como a su votación en el Congreso tras aprobarse por un error de un diputado 'popular'.

Rodríguez ha asegurado en que confía "en un sistema informático que ha funcionado magníficamente durante la pandemia", ha agregado. En este sentido, ha criticado la postura de los 'populares' de "negar la evidencia" y les ha animado a poner en valor el "acuerdo entre sindicatos y empresarios". "Es monumental el error de Casado al llevar a todo su grupo a negarse a una mejora de la situación económica", ha agregado.