Abascal cierra campaña exigiendo al PP "aclarar" con quién pactará después del 13-F

El desarrollo de la campaña en Castilla y León arroja más incógnitas que certezas sobre el resultado electoral del próximo domingo. Las expectativas iniciales del PP se han ido desinflando hasta el punto de poner en riesgo la posible suma con Vox para retener el gobierno. Sobre esta cuestión ha girado el último mitin de campaña de Santiago Abascal que se ha celebrado en Valladolid, donde ha estado arropando a su candidato, Juan García-Gallardo.

El líder de Vox ha exigido al PP de Pablo Casado y Alfonso Fernández Mañueco "aclarar" con quién pactarán después del 13-F ante las "filtraciones" que apuntan a que los populares prefieren perder gobiernos o repetir elecciones antes que pactar con los de Abascal. Ambas noticias desmentidas por el propio Mañueco en una entrevista en esRadio.

"Estaría bien que se aclaren porque todavía pueden aclararlo", ha insistido en reclamar el líder de Vox cuando apenas faltan unas horas para que concluya la campaña y dé comienzo la jornada de reflexión previa a las votaciones del domingo. "Que le digan al pueblo con quién van a pactar, si con los socialistas o con Vox", ha reclamado.

"En el PP manda Bruselas"

El líder de Vox ha deslizado después la posibilidad de que el PP esté siguiendo los "dictados" de Bruselas en su empeño por no pactar con ellos. "Ya no sabemos quién manda en la política de pactos del PP. Igual manda Bruselas y les han dicho que no pueden pactar con Vox", ha asegurado, para sugerir que "igual el PP ya no es soberano y responde a intereses extranjeros de Bruselas".

Durante su discurso, Abascal ha aprovechado para ironizar con la situación interna del PP, aprovechando que al mitin de cierre han sido invitados Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijoo. "Si no se pegan ya va a ser un éxito", ha dicho el líder de Vox para exponer las diferencias de criterio y de discurso que existen en el seno del partido, aunque ha evitado confrontar en mayor medida con los populares, más allá de defender sus propuestas, como la Agenda España, frente a la Agenda 2030 y las "ideas globalistas".

La España Vaciada

Abascal ha sorprendido en la recta final de campaña prometiendo llevar a la mesa de negociación de un posible gobierno en Castilla y León el programa de la llamada España Vaciada, para intentar arañar votos a estos partidos pequeños que podrían perjudicar con su ascenso la suma de escaños a derecha e izquierda.

Fuentes de Vox explican que las propuestas de estas plataformas coinciden en gran medida con las que viene realizando el partido desde hace tiempo por estar centradas en las provincias, y no en las autonomías, como defiende Vox. Ponen de ejemplo el Congreso Viva 21 que convirtieron en una fiesta de exaltación de las costumbres e Historia de España, contada a través de sus diferentes provincias.