García Egea dice que Mañueco debe gobernar en solitario "como en Benidorm o Lluchmayor"

Teodoro García Egea ha insistido en su intención de apartar a Vox de la Junta de Castilla y León, a pesar de que la posibilidad de un gobierno en solitario de los populares resulta poco menos que inimaginable.

Según ha explicado en una entrevista en En casa de Herrero, la opción que queda tras el resultado electoral es "un gobierno en solitario del PP" y que sea posible porque "el Partido Popular dialogue" con otras fuerzas, tal y como ha ocurrido "en otros ámbitos territoriales como en Benidorm o Lluchmayor", ayuntamientos donde "sin tener mayoría ha habido capacidad de diálogo y de sacar adelante" un gobierno. En opinión de García Egea "ya tenemos bastante con un gobierno de coalición en España", en referencia al de Pedro Sánchez.

Es interesante recordar que la conocida localidad alicantina con la que García Egea compara a toda Castilla y León tiene 69.000 habitantes, mientras que el municipio mallorquín de Lluchmayor tiene sólo 37.000.

El secretario general de los populares ha insistido en que "Fernández Mañueco tiene derecho a gobernar en solitario" y se ha preguntado por qué determinada "proporcionalidad te da derecho" a una serie de consejerías en un gobierno, cuando "31 es mucho más que 13" y el líder del PP en la región "tiene toda la legitimidad de hacer valer su proyecto".

Decisiones "en el territorio"

Sin embargo, al mismo tiempo se ha mostrado "partidario de que las decisiones se tomen en el territorio", es decir, desde las estructuras del partido en la propia Castilla y León y que para ello Mañueco presente su proyecto "y que haya un soporte de otros partidos" para desarrollar la legislatura.

En la entrevista, Egea ha vuelto a lanzar dardos a Madrid: el secretario general ha aludido al consejero de Educación madrileño que ha defendido los pactos con Vox señalando que "lo defiende estando en un gobierno en solitario; Monasterio no está de consejera, que yo sepa", obviando los muy distintos resultados electorales obtenidos por Mañueco y Ayuso. "Hagámoslo posible y exportémoslo", ha insistido sobre la posibilidad de gobernar en solitario, aplicando el programa del PP y no otro "mezclado con el de otros partidos, que hemos visto cómo se acaba al final".

¿Coaliciones sí o no?

Preguntado por Luis Herrero sobre sus críticas a las coaliciones mientras Moreno gobierna Andalucía en coalición con Cs, Egea ha señalado que ese gobierno funciona, mientras que "hay gobiernos de coalición que no funcionan". En ese punto, ha querido hacer "una puntualización": las elecciones, ha dicho, "no se convocaron por deseo expreso de Casado o mío sino por una amenaza de moción de censura". "Me gustaría que en esRadio cada vez que tengan información puedan contrastarla con el PP, porque llevo mucho tiempo escuchando que ha sido un deseo expreso de Casado y Egea y es rotundamente falso", ha insistido. "Se puede criticar al PP sin insultar y sin mentir", ha lamentado Egea, para quien había que "tomar una decisión" ante una "situación inestabilidad" y en su opinión, los resultados han mostrado que fue acertada.

Durante la entrevista, Egea ha denunciado las dificultades y el "contexto bastante difícil" de esta campaña negando que sea equiparable a la campaña de las elecciones madrileñas en las que arrasó Ayuso. Para Egea, en Madrid había "una razón explicitada" para el adelanto, en alusión a la moción de Murcia, "y con esos precedentes hubo una gran adhesión" y además se hizo una "muy buena campaña", punto en el que ha mencionado la colaboración del alcalde madrileño y la propia participación, ha destacado, de Génova. En Castilla y León, ha insistido, la situación era diferente en parte por "ese epígrafe de partidos identitarios", que han creado unas "aritméticas y una situación muy distinta".

Preguntado insistentemente por Luis Herrero sobre si prefiere una coalición con Vox o un adelanto, Egea se ha aferrado de nuevo a la idea del gobierno en solitario: "La experiencia aconseja que busquemos un gobierno del PP", ha dicho sin apenas mencionar al partido de Abascal. Tampoco ha querido decir si lo que se plantea es buscar el apoyo del PSOE: "No podemos aventurar estas cuestiones, no me gusta que se deslice que el PP puede gobernar con el PSOE, se difunde por parte de partidos para confundir", ha dicho. El secretario general ha insistido en que desean "aplicar su programa", y quien quiera sumarse puede votar al PP y el que no, si bloquea la situación, tendrá que responder por lo que ha ocurrido".

"Yo prefiero que gobierne el PP. No quiero gobernar en coalición y no quiero repetir elecciones; yo quiero que Castilla y León tenga un gobierno de libertad", ha reiterado tratando de zafarse de la pregunta. "O se une todo el voto en torno al PP o no ganamos nunca a la izquierda", ha añadido.

El centro derecha no está dividido... o si

En una intervención más bien confusa en la que ha dicho una cosa y la contraria, García Egea ha negado que el centro derecha esté dividido para asegurar poco después que "la realidad de la experiencia de las elecciones pasadas es que la división del voto del centro derecha le está dando entrada a gobiernos a la izquierda", del que el principal ejemplo es el nacional, apuntando además que en este momento "hay partidos de centro derecha al servicio del gobierno de Sánchez".

El secretario general de los populares ha querido terminar recordando que "el PP estaba en una situación muy difícil hace tres años y hoy la situación es distinta: perdió las elecciones hace tres años y ahora las ha ganado en Castilla y León", ha dicho, para terminar asegurando que "yo no soy parte de ningún bloque, yo soy del PP" y por eso lo que quiere es "que la gente vote al PP".