Ayuso: "Recomiendo a Mañueco que no pacte con el sanchismo, no con esta izquierda"

La presidenta de la Comunidad ha recomendado a Alfonso Fernández Mañueco que no pacte con el PSOE en Castilla y León. Lo ha hecho a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional, donde se espera una reunión tensa tras los resultados obtenidos por el PP tras los comicios del pasado domingo.

"Yo con el desastre no pacto, con el sanchismo no pactaría. Lo que puedo recomendar - si me preguntan, que para eso formo parte de un partido político- es que no escuchen al sanchismo". Si bien Isabel Díaz Ayuso subrayó que "no" le va a decir "nunca al presidente de Castilla y León lo que tiene que hacer y ponerle deberes", sí insistió que su "recomendación es no pactar con el sanchismo, no con esta izquierda".

Ayuso reconoció que ella ahora mismo está "gobernando en solitario y en libertad y respeto que Mañueco intente hacer lo mismo", pero añadió que "en caso de que haya que buscar pactos, preferiría pactar con aquellos que están en contra de los que secuestraron a Ortega Lara, partidos políticos que, a mi juicio, están haciendo un daño terrible a España". Yo con el sanchismo no pactaría".