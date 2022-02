"Un Gobierno en solitario y de una sola voz, con pilares firmes, sin medias tintas y sin espadas de Damocles", esto es lo que ha reclamado Alfonso Fernández Mañueco ante los suyos durante la Junta Directiva autonómica del PP de Castilla y León, siguiendo la estela de lo dicho por el secretario general del PP, Teodoro García Egea desde el pasado domingo, una vez conocidos los resultados electorales. Es un mensaje mucho más rotundo y directo que el enviado en el día de ayer en varias entrevistas en las que solamente hablaba de su capacidad de diálogo con todas las fuerzas políticas. No obstante, les ha pedido a los suyos "serenidad y tranquilidad" para "no contribuir al escenario del ruido", en referencia a los posibles pactos para poder gobernar.

Este martes, además, le ha enviado varios mensajes a VOX. El primero, realmente explícito después de que su candidato Juan García-Gallardo reclamara que ellos tenían "el derecho y el deber de integrar el próximo gobierno de Castilla y León". Mañueco ha querido alejar toda esperanza a los de Abascal sobre la vicepresidencia y reparto de consejerías al decir que "esto no va de sillones" y que se equivoca "el que hace números sin hablar del programa".

Sobre progamas ha querido enviar algunos recados para dejar claro que hay asuntos por los que el PP de Castilla y León no va a pasar a pesar de insistir en que "no tiene líneas rojas, pero sí principios". "La igualdad no es negociable para el Partido Popular", ha dicho en alusión a VOX aunque ha aprovechado también para avisar a las formaciones minoritarias: "Si alguien piensa que el PP va a dar un paso atrás en defender la igualdad social, la igualdad laboral y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se equivoca". Una advertencia del presidente autonómico que ha aclarado también que la cohesión territorial "no es negociable", como otros asuntos como la integridad autonómica, la defensa de España y la integración en Europa. Así mismo ha dejado patente que no va a aceptar chantajes por privilegios de provincias, lo que ha provocado el aplauso mayoritario de la Ejecutiva de su partido.

En referencia a VOX ha dicho también que "la integración en Europa tampoco es negociable para el Partido Popular" porque no se van a romper los lazos europeos. "Nuestro futuro común en Europa que se llama vacunas, política agraria común e infraestructuras" ha dicho Alfonso Fernández Mañueco.

Sí hace autocrítica por los resultados

Desde los comicios del pasado domingo, la Dirección Nacional del PP insiste en ver los resultados electorales como todo un éxito solamente por el hecho de haber desbancado a los socialistas de Luis Tudanca y haberse posicionado ellos como primera fuerza política. De ahí sus mensajes optimistas y de celebración por haber "alcanzado sus objetivos" decían, olvidando las altas expectativas del comienzo de campaña cuando hablaban de mayoría absoluta.

"El que saca más votos, gana. El que saca más escaños, gana", ha dicho Mañueco reivindicando el mensaje de Génova 13. Si bien ha dicho que estarán a la altura de las circunstancias con diálogo, porque está en su forma de entender la política" y que hablará con todas las formaciones políticas de mayor a menor representación "porque así lo han decidido los castellanoleoneses".

Sin embargo su discurso va más allá que el del secretario general del PP y Mañueco, sabiendo que se han cometido muchos errores en campaña, ha dicho: "Hoy aquí se ha hecho autocrítica. Haremos una valoración en profundidad de como tenemos que afrontar el futuro y reaccionar de cara a las municipales, pero todos juntos llegaremos mejor a esa meta".

Le ha agradecido al presidente del PP, Pablo Casado su "presencia constante" en la campaña de Castilla y León y, acto seguido, ha añadido que si hubiera alguna crítica, la asume él en primera persona", una manera de restarles responsabilidades al líder del partido ante las voces críticas que afirman se han equivocado convocando estas elecciones.