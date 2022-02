es quPablo Casado ha pronunciado este martes un discurso que se suponía que era el análisis del partido sobre el resultado electoral en Castilla y León, pero finalmente se ha convertido en una nueva andanada contra Vox, al que ha criticado con una dureza que no se veía desde la moción de censura contra Sánchez si bien en esta ocasión al menos el popular no ha recurrido al insulto personal.

Estas son las frases más duras de Casado contra Vox:

Ya hemos demostrado que no admitimos presiones de ningún tipo, ni para investir a Sánchez, ni para reforzarle en mociones trampa , ni para tragar con los indultos, la politización de la justicia o las contrarreformas ruinosas.

Hemos reconstruido un partido que necesitaba levantarse de nuevo desde sus mismos cimientos, que son estos y no los de ningún populismo .

Somos los que hicimos posible que la convivencia entre españoles fuera posible, no para poner en marcha una máquina dispensadora de carnets de buen o mal español , como otros pretenden dispensar carnets de buen catalán o de buen vasco.

Somos un partido español, que sirve a España y no a ninguna internacional de lo excéntrico .

El populismo y la radicalidad nunca producen progreso, ni concordia, ni respeto internacional; nunca pacifican ningún conflicto, siempre los empeoran todos. Nunca resuelven ningún problema, solo los multiplican. Nunca reúnen, siempre enfrentan. Nunca construyen, siempre destruyen. Nacen para eso, es lo que buscan y es lo que hacen tarde o temprano porque no creen ni en las instituciones ni en la política como tarea para la convivencia, aunque las utilicen para vaciarlas desde dentro, aumentar la polarización y debilitar el sistema.

El PP es el reformismo español, no hay otro. El PP es el centroderecha español, no hay otro. El PP es la alternativa a los populismos y a los radicalismos de izquierda y de derecha, no hay otra.