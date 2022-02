Almeida y el Gobierno de Ayuso rechazan la oferta de Sánchez contra Vox mientras Casado guarda silencio

Pedro Sánchez volvió a lanzar este miércoles su oferta envenenada a Pablo Casado y lo hizo esta vez durante la sesión de control al Gobierno, en su turno de réplica. Esta es: el PSOE se abstendrá en Castilla y León, facilitando la investidura de Alfonso Fernández Mañueco, siempre y cuando el PP rompa con Vox los pactos que tiene en el resto de territorios.

"Le ha llegado la hora de la verdad: si abre las puertas a la ultraderecha o no", le dijo Sánchez a Casado, a quien incluso instó "a pedir ayuda, tiene que explicar por qué la ultraderecha no puede entrar en los Gobiernos y tiene que decirnos si es para todos los días, si es para siempre y si es en todos los territorios".

El presidente del PP, por su parte, no ha hecho aún ninguna mención a esta propuesta de Sánchez, formulada por primera vez un día antes, en el Senado. Tan sólo se limitó ayer martes a respaldar un gobierno en solitario de Mañueco, "sin la espada de Damocles continua", ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido.

Así, la postura de los populares la fijaron el portavoz nacional y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ambos a preguntas de la prensa. José Luis Martínez Almeida contraofertó a Pedro Sánchez, diciéndole que "lo tiene muy sencillo: si quiere ser coherente, que diga hoy mismo que no vuelve a pactar con Bildu, que no vuelve a pactar con ERC y que no vuelve a pactar con JxCat", pero mientras el presidente del Gobierno "entienda la política desde la mentira, desde el engaño, desde la traición, lecciones de Pedro Sánchez no podemos aceptar ni una".

"Cómo puede tener el desparpajo de decirnos a los demás con quién tenemos que pactar o quien no tenemos que pactar con los pactos que tiene él", incidió. El también alcalde de Madrid reiteró tajante que "Pedro Sánchez no da lecciones de democracia ni de pactos a nadie", a la vez que lamentó que el PSOE actual ya no sea el de la Transición y que, por tanto, se hace imposible que los dos grandes partidos nacionales lleguen a acuerdos en los asuntos sustanciales. "Con el partido Sanchista es muy difícil que se pueda llegar a acuerdos porque Pedro Sánchez los va a acabar traicionando. (…) Todo español sabe que no le puedes comprar ni un coche de segunda mano porque ha naturalizado la mentira como forma de hacer política".

"Tenemos ministros comunistas"

En la misma línea se manifestó el portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, a quien le parece "lamentable" que el jefe del Ejecutivo dé "lecciones de cordones sanitarios" cuando "se apoya para gobernar en los independentistas, en los herederos de ETA" y cuando "tiene en su Gobierno a ministros comunistas".

A Enrique Ossorio lo que le "preocupa", lo que le parece "de país del Tercer Mundo, es que desde hace dos años tengamos un Gobierno con ministros que se declaran a sí mismos comunistas. El Parlamento Europeo ha dicho que el comunismo y el nazismo fueron dos regímenes detestables. Yo que vivo en España veo que tengo un Gobierno donde ministros se declaran comunistas... ¿Nos imaginamos que un ministro de España se declarase nazi?", se preguntó.

Para el consejero madrileño, lo de Sánchez "es de chiste" e indicó que no entiende "absolutamente nada" porque, destacó, Vox es "un partido constitucional", con el que discrepa "en muchas cosas" y coincide "en otras muchas". "Ha sido elegido por los ciudadanos y, por tanto, no hay que plantear un cordón sanitario como lo que está proponiendo" Sánchez, a quien a su juicio no hay que darle "crédito". "Él, que tiene ministros comunistas, declarado por el Parlamento Europeo un régimen a la altura del nazismo".