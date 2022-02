La dirección nacional del PP intentó contratar detectives para espiar a familiares de Díaz Ayuso

En plena guerra por el control del partido en Madrid y en lo peor de la campaña de Génova contra Isabel Díaz Ayuso, la dirección nacional del PP trató de contratar a una empresa de detectives para intentar encontrar trapos sucios en el entorno familiar de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Concretamente, según apunta El Confidencial, uno de los implicados en esta gestión sería Ángel Carromero, alto cargo en el Ayuntamiento de Madrid y una persona muy cercana a Pablo Casado y Teodoro García Egea.

Según las informaciones de este medio y de El Mundo, el objetivo de las pesquisas detectivescas sería un contrato para comprar mascarillas en abril de 2020 y en el que dicen que podría haber intervenido el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, llevándose una comisión por un contrato concedido por el Ejecutivo regional a un supuesto empresario amigo. La adjudicación se produjo en mitad de la primera ola, en abril de 2020, y sirvió para adquirir mascarillas FFP2 y FFP3. El importe de la licitación ascendió a 1,5 millones de euros y fue otorgada a la mercantil Priviet Sportive SL.

La dirección nacional del PP ha enviado un comunicado en el que "desmiente tajantemente las informaciones publicadas en relación a una supuesta investigación sobre los contratos sanitarios adjudicados por la Comunidad de Madrid" y avisa de que "tomará las medidas judiciales oportunas ante estas falsedades".

"Alguien trabaja contra el PP dentro del PP"

En el otoño del año pasado, en mitad de la guerra sin cuartel que libraba Ayuso contra Génova, varias informaciones apuntaban a la posibilidad de que el aparato del partido habría ordenado buscar informaciones que comprometieran a la jefa del Ejecutivo madrileño y aspirante a presidir el PP de Madrid. La diputada popular Cayetana Álvarez de Toledo dijo en Twitter, citando una noticia del diario La Razón: "Alguien trabaja contra el PP dentro del PP".

Alguien trabaja contra el PP dentro del PP. https://t.co/KNjWg2a0Xp pic.twitter.com/MDXRK7BgtS — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 2, 2021

"Eso sería gravísimo, pero estoy convencida de que no es mi caso", contestó Isabel Díaz Ayuso en su entrevista en El Hormiguero al ser preguntada por esta cuestión. "Es verdad que a todos les pueden fabricar informaciones, pero estoy convencida de que no nos va pasar", añadió. Insistió Ayuso en que no le "intimida" porque no se lo puede permitir. "Si estuviera preocupada", con "estos miedos", no sería capaz de centrarse en su labor al frente de la Comunidad, que es lo que le importa y absorbe su tiempo.

Más información en los próximos minutos.