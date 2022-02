El alcalde de Madrid ha comparecido ante la prensa este mismo jueves para dar cuenta del escándalo desatado anoche después de que El Mundo y El Confidencial publicaran que la dirección nacional del PP había intentado contratar a una empresa de detectives para tratar de encontrar trapos sucios en el entorno familiar de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

José Luis Martínez Almeida, que durante toda su comparecencia ha insistido en que hablaba como alcalde de Madrid y no como portavoz del PP, ha realizado un relato cronológico de cómo sucedieron los hechos desde que él tuvo conocimiento de los mismos.

Así, ha explicado que se le dio traslado el pasado "15 o 16 de diciembre" de una información según la cual se podría "haber producido una reunión entre un detective y un empleado de la Empresa Municipal de la Vivienda". Dicha información le llega a través de una persona enviada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, según ha relatado. "Me comprometo a hacer todas las investigaciones", ha afirmado, y estas son: saber si esa reunión se había producido o no y, en el caso de que así fuera, actuar contra los trabajadores de la EMV para "proteger la honorabilidad del Ayuntamiento".

La investigación de Almeida

A partir de ese momento, Almeida da "instrucciones al presidente de la Empresa Municipal de la Vivienda" para aclarar esta cuestión, quien "habla con el detective, que niega que se hubiera producido esa reunión; habla con el trabajador de la empresa, que es quien se nos indica que había estado en esa reunión, que niega tajante haberse reunido con el detective para tratar cualquier cuestión" relativa a familiares de Ayuso.

Asimismo, el alcalde ha explicado que también se realiza un "análisis de la contratación en la EMV para determinar si el detective o la empresa donde trabaja ha tenido algún contrato" con dicha empresa municipal "los dos últimos años". Una vez hechas todas estas averiguaciones, "concluimos que el detective niega la reunión, que el trabajador niega la reunión, que no hay ningún contrato y que, por tanto, no se ha producido ningún pago con dinero publico del Ayuntamiento", ha afirmado.

Según Martínez-Almeida, "llegamos hasta el final de nuestras posibilidades para averiguar la verdad" porque "de ninguna manera vamos a permitir que haya ningún tipo de duda sobre el Ayuntamiento de Madrid ni sobre las las empresas del Ayuntamiento". Así, si estas "informaciones hubieran sido ciertas, este Ayuntamiento habría adoptado todas las medidas". Almeida ha subrayado que "no vamos a permitir de ninguna manera", que el Consistorio capitalino sea utilizado "con fines espúreos o partidistas".

El papel de Ángel Carromero

El alcalde de Madrid no ha hecho referencia en su relato a uno de los grandes implicados en este escándalo, que es un alto cargo suyo, Ángel Carromero. No ha sido hasta las preguntas de la prensa cuando ha explicado que estuvo hablando con él "durante la tarde de ayer en diversas ocasiones". En esas conversaciones, ha asegurado Almeida, le negó "absolutamente que haya hecho cualquier tipo de gestión para obtener información" de familiares de la presidenta de la Comunidad.

A esto se suma que, según el alcalde, "no disponemos de prueba o indicio de que esto pudiera ser así", pero ha advertido: "No cabe ninguna conducta irregular de ningún cargo en el Ayuntamiento. En el caso de que apareciera alguna prueba será cesado de forma inmediata".

No ha hablado con Ayuso

A pesar del escándalo suscitado, Almeida asegura que todavía no ha tenido ocasión de hablar con la presidenta de la Comunidad de Madrid e insiste en que, desde que le trasladó sus averiguaciones, nunca han vuelto a tratar este asunto: "Una vez que se le trasladó la información que nosotros habíamos obtenido, la presidenta Díaz Ayuso, ni de forma directa ni de forma indirecta, me ha pedido explicaciones al respecto".

Tras ser preguntado por si consideraba que podría haber algún interés en su entorno en sacar todo este tema a la luz para dañar su figura, Almeida ha respondido que no. "No tengo esa impresión, dado que es la propia presidenta Díaz Ayuso la que me da traslado de toda esta información a través de una persona", ha concluido.