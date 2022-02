Teodoro García Egea se ha presentado ante los medios afirmando que es "el secretario general del Partido Popular" y ha dicho que su "primera obligación es asegurar que esta organización está libre de toda sospecha".

Egea ha admitido que se ha realizado una investigación sobre Ayuso y el famoso contrato, pero la ha calificado como "protocolaria", asegurando que en ningún momento se ha recurrido a agencias de detectives u otras personas fuera del partido, cosa que ha desmentido "tajantemente y sin reservas". También ha negado que "se haya elaborado ningún dosier" sobre Díaz Ayuso.

Sin embargo, lo que no ha explicado Egea es cómo es posible que esta investigación protocolaria no haya dado ningún fruto desde esl pasado mes de septiembre, aunque ha acusado a la presidenta de Madrid de no aportar la información que se le requería.

El popular ha vinculado la batalla por la fecha del congreso del PP de Madrid con las prisas de Díaz Ayuso por "blindarse tras las siglas" al desvelarle Pablo Casado que les habían llegado las dudas sobre contrato en el que están basando sus acusaciones sin pruebas.

En su comparecencia, García Egea ha anunciado la apertura de un "expediente informativo" y, aunque ha dicho que esto "no prejuzga nada", no ha negado la posibilidad de que pudiese culminar con la expulsión de la presidenta de Madrid.

El apoyo de Pablo Casado

Egea ha afirmado que "desde la dirección nacional lo único que se ha hecho" ha sido "apoyarla en sus momentos de mayor dificultad y soledad, cuando nadie creía en ella", "cuando "todos la atacaban". "Ahí estaba Pablo Casado para defenderla en entrevistas, en la calle", ha dicho, "la ha apoyado firmemente en 17 años confiándole puestos de gran responsabilidad". E incluso ha afirmado que él la apoyó el pasado 2 de junio como presidenta del PP de Madrid.

"Los servicios jurídicos estudiarán las actuaciones que puedan proceder", ha indicado Egea antes de anunciar que "vamos a abrir un expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo y nos reservamos las actuaciones oportunas". En el turno de preguntas, preguntado explícitamente sobre si contemplan la expulsión, Egea se ha limitado a decir que "el expediente tendrá que concluirse con la información de que se disponga" y ha añadido que "lo importante es España y preservar la unidad del PP". "Este partido va a recuperar la unidad y va a recuperar su fuerza", ha proclamado.

Egea ha dicho que "en una cosa" está "de acuerdo con Ayuso": "La familia es lo más importante". Por ello, ha anunciado que no tolerará "ni una acusación más sobre mi honorabilidad". "Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo", ha dicho utilizando las palabras de la presidenta regional. "La justicia prevalecerá", ha añadido.

Por último, Egea también ha aprovechado para marcar las diferencias entre la actuación de Ayuso y la de José Luis Martínez Almeida. Según el dirigente popular, el alcalde de Madrid "hizo todo lo posible por esclarecer el asunto" mientras que con Ayuso "estamos a la espera". "Esa ha sido la diferencia entre uno y otro", ha resaltado. Sobre el expediente a Ayuso, ha insistido en que se haría "con todos sea cual sea el ámbito territorial" ante informaciones como las recibidas y que con él "se dispone de información y se piden explicaciones como siempre se ha hecho".

Así ha sido la investigación, según Egea

El dirigente popular ha dicho que "en septiembre" se recibió "información sobre un supuesto cobro de comisiones en beneficio del entorno de Isabel Díaz Ayuso", una información que "después supimos que estaba en manos de la oposición".

Fue entonces cuando "Pablo Casado la invitó" a Génova y se lo dijo a la propia Díaz Ayuso, una conversación en la que ella ha asegurado que se le confesó que la información llegaba desde Moncloa. A partir de ahí y "en la absoluta confianza en la honorabilidad de todas las personas implicadas", ha dicho García Egea, "mi obligación era cerciorarme de la veracidad, como he hecho siempre".

Según él, entonces y "haciendo partícipe en todo momento a la presidenta, el partido inicio un protocolo de buenas prácticas e Isabel Díaz Ayuso quedó emplazada a aportar más información", algo que ha afirmado que "hasta el día de hoy" la presidenta de Madrid no ha hecho.