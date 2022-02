El director de la agencia de detectives confirma que "personas vinculadas al PP" fueron a contratarle

Sólo unas horas después del desmentido tajante de Teodoro García Egea, su versión de los hechos se desmorona. A la dimisón de Ángel Carromero hay que sumar que Julio Gutiez, director de la agencia de investigación Mira, ha confirmado en la tarde de este jueves que "vinieron a contratarle unas personas vinculadas a alguna empresa del PP o en la que gobierna el PP".

En una llamada desde Bogotá a 7NN, el director de la agencia de investigación ha asegurado también que djo a "estas personas que el trabajo que me querían encargar era ilegal por los datos que solicitaban" y, además, ha comentado que "ya no entré mucho más en el interés legítimo, que tampoco lo tenían".

Gutiez ha insistido en que "lo primero que les dije es que era ilegal y que yo no hacía investigación ilegal" ha dicho, recalcando que ni siquiera se trataba de una investigación ya que sólo se pedían, tal y como había transcendido hasta ahora, datos de hacienda y de cuentas bancarias.

"Me negué y como me negué ahí se quedó la historia", ha seguido contando, "pero un mes después un periodista contacto conmigo para que yo confirmara lo que le habían dicho en Génova, que habían intentado contratarme y yo me había negado", sin embargo, Gutiez prefirió ser prudente: "Pero yo lo único que le dije es que ni confirmaba ni desmentía".

Además, ha defendido su rigor profesional: "En la vida he filtrado quién era mi cliente ni he filtrado una investigación", ha asegurado, "he estado ocho años imputado por no desvelar a un cliente".