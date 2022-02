Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha entrado en la cadena COPE apenas unos minutos después de que terminara su entrevista el presidente del partido Pablo Casado. Y lo ha hecho para insistir en su inociencia y aclarar que toda la polémica en torno al contrato de mascarillas en el que intermedió su hermano, es una intoxicación que ha aireado Génova 13.

También, y en contra de lo que ha comentado Casado, ha insistido en que el presidente del partido le dijo que la información sobre su hermano le había llegado desde Moncloa.

Sobre las reuniones que mantuvo con él en Génova 13, explica Ayuso que en mayo, tras ganar las elecciones, habló con Pablo Casado para trasladarle que, a la vista del resultado electoral, sería ideal que "la ilusión que llenó las urnas llegase a todos los rincones de la Comunidad de Madrid", cosa que le reiteró tiempo después, en su famosa reunión de septiembre.

El contrato de su hermano

En ese otro encuentro, al que fue "a hablar con él para pedirl el congreso" fuen cuando Casdo le dijo "que tiene una información, que cuidado con mi hermano, que es muy grave, que esto puede estallar", explica Ayuso. "Me extrañó mucho", dice la presidenta, "sobre todo porque me entero por el propio Partido Popular y pregunté a mi hermano que me dijo que este señor había traído material sanitario a la Comunida de Madrid en un momento que era muy necesario. Hay una relación comercial normal, aquí no hay nada ilegal". Y fue entonces cuando "escribí al presidente y le explliqué y entonces fue cuando me dijo que esto venía del secretario general".

Ayuso insistía en su mensaje de ayer: "Intentan enredar, mezclar medias verdades y no puede ser que alguien de mi casa me impute un delito a ver si sale o no", se quejaba, "hay alguien empeñado en que ni a mi ni a Pablo Casado nos vaya bien. Hay alguien que no quiere lo mejor no para él ni para mi. Le están engañando, le han dado algo intoxicado".

Con su claridad habitual y sin ningún tipo de complejos, Isabel Díaz Ayuso ha dicho que no conoce la cantidad de la comisión ni si la comisión que cobró su hermano era sólo por la operación relativa a las mascarillas o si contenía además otros conceptos. "No sé por dónde viene esa comisión", dice, y añade que lo que es ilegal es "que yo intervenga" y que lo que le extraña es que "esa cantidad la tenga el PP y la tenga tan clara cuando yo no la tengo".

Recordaba que su hermano lleva 26 años trabajando como comercial en el sector y ha trabajado con todo tipo de empresas y administraciones de todos los colores. "Ojalá mi hermano no trabajara en este sector o en Madrid, pero es que es así" y recordaba que en aquellos momentos tan duros en los que faltaba todo tipo de material, "hubo además muchas empresas y muchísimas del sector textil también que cambiando su razón social o no suministraron material durante la pandemia".

Por todo estos motivos, considera que desde Génova 13 "intentan enredar, buscar medias verdades". Pero en cualquier caso, "lo que no puede ser es que sea mi casa la que me impute un delito y me diga que me defienda yo."

Además, ha anunciado que a las 12:30 "vamos a dar una rueda de prensa para explicar absolutamente todo a ver si ocnvenzo al PP de que la Comunidad de Madrid es una administración honrada".

Quizá uno de los mensajes que más claros han quedado de esta entrevista con Ayuso es que de todo este asunto "primero se entera el PP y después los medios de comunicación", por lo que se pregunta, "¿Por qué ha empezado todo esto?". "No sé quién le ha trasladado información, quiero pensar que le están engañando" y lanzaba la pregunta: "Usted cree que en un momento tan bueno como el que vivimos en la Comunidad de Madrid a mi me interesa esto?"

Finalmente ha expresado un deseo: "Nada desearía más en la vida que mientras yo soy presidenta de la Comunidad de Madrid, Casado conquiste la presidencia del Gobierno"