La premonitoria advertencia de Álvarez de Toledo sobre el desastre del PP y García Egea

La incomprensible implosión del PP en pleno triunfo electoral de la derecha en Castilla y León se entiende mejor desde la perspectiva temporal de unos acontecimientos que se remontan, incluso, a la etapa anterior de Pablo Casado como presidente del partido, cuando coincidió con Isabel Díaz Ayuso en el PP de Madrid.

En esta guerra adquieren todavía más relevancia los hechos desvelados por la todavía diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, en su libro Políticamente Indeseable que, quizá sin preverlo, se han convertido en una premonición de lo que ha acabado ocurriendo en el seno del partido. La propia Álvarez de Toledo se reivindicaba el jueves por la noche, después de pedir la dimisión de Pablo Casado, que volvía a reclamar:

En el libro, Álvarez de Toledo recuerda cómo las guerras internas del PP han destruido a referentes como Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, Rita Barberá, Lucía Figar o María San Gil. A ellas le siguieron la propia Cayetana y, ahora, Ayuso, con el riesgo añadido de arrastrar en la caída al partido por haberse rebelado. Todas, coincide, son mujeres.

El secretario general del PP, Teodoro García-Egea, es uno de los principales protagonistas de esta obra, muy a pesar de la autora, según confiesa ella misma. La mera descripción que hace del personaje da cuenta de lo vivido en el PP:

La diputada dedica varios capítulos a explicar el férreo control que García-Egea ejerce en el partido con el respaldo de Casado que, según relata en el libro, confesó "haberle entregado todo el poder" al secretario general del PP:

Como ocurre en el caso de Isabel Díaz Ayuso, los puñales lanzados en modo de filtraciones a los medios de comunicación fueron también arma habitual utilizada contra Álvarez de Toledo:

Una conversación entre García Egea y Álvarez de Toledo sobre una noticia publicada por Carmen Morodo en La Razón ejemplifica las mentiras, manipulaciones e intrigas que sufrió en el PP. El secretario general del PP se dirige así a la todavía portavoz parlamentaria:

—Quiero decirte que no tengo ni idea de dónde ha salido ese titular. Apenas tengo relación con periodistas. Y con Morodo, ninguna . En ese instante: ¡plin! Nuestro Ironman había dejado su teléfono móvil sobre la mesa y le entró un mensaje. Los dos giramos a la vez la mirada hacia la pantalla. En letras nítidas e iluminadas, un nombre: "Carmen Morodo". Miré a Teodoro. Me miró. Y sonrió.

El esperpéntico episodio vivido después de que se conociera que Isabel Díaz Ayuso había bloqueado en su whatsapp a Teodoro García-Egea, también tiene su precedente en el relato de Álvarez de Toledo:

Esta vez el inesperado motivo de disputa fue el chat del Grupo Parlamentario. El problema es que, a menudo, información imprescindible para los diputados acababa sepultada bajo una montaña de hojarasca. Mariscal decidió entonces crear un chat nuevo, no sustitutivo sino paralelo al original, donde colgar avisos de convocatorias, comisiones, horarios de votación, etcétera. Un gesto perfectamente inocente. No para eso que llaman Génova. A los pocos minutos de crear el chat, empezó el reguero de bajas: dos, tres, diez, veinte... Alarmado, Guillermo indagó entre la bancada y descubrió que Teodoro, a través de sus alfiles, estaba presionando a los diputados con el argumento de que el nuestro era un chat subversivo, sedicioso, un peligro para Casado. Cuando me enteré, me quedé perpleja. Ni Gigante, el matón de Doraemon.