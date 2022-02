Abascal, sobre la permanencia de Casado: "La debilidad del PP dificulta la alternativa a Sánchez"

Santiago Abascal se ha pronunciado por primera vez sobre la crisis del PP, cuatro días después de que estallara la guerra. El líder de Vox ha querido enviar al electorado de derechas un mensaje de "esperanza" y tranquilidad en tiempos de "zozobra". En una rueda de prensa centrada en atacar duramente al Gobierno de Pedro Sánchez, no ha ocultado su "preocupación" por la deriva del PP ante el riesgo de que "la mayoría política contra Sánchez no sume".

Preguntado por si la permanencia de Pablo Casado al frente del partido dificulta esa alternativa al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, Abascal ha evitado pronunciarse sobre si debe dimitir, recordando que la decisión corresponde a los cargos y militantes del partido, pero sí ha reconocido que "la debilidad de los partidos que tienen que formar parte de una alternativa, dificulta ese alternativa".

"Esperamos que la crisis (del PP) se resuelva pronto y que haya partidos con programas claros, que con diálogo, puedan sumar una alternativa al gobierno de Pedro Sánchez", ha añadido el líder de Vox, que ha querido dejar muy claro durante toda la rueda de prensa que "Vox no celebra la crisis de otros partidos", defendiendo, incluso, la necesidad de que los electores puedan contar con formaciones como PP o Cs para depositar su voto, en caso de no coincidir o no ver atractiva la alternativa de Vox.

Abascal ha advertido de que "la mayoría social que se opone a este gobierno ya no está acompañada por una mayora política que se debilita", después de que todas las encuestas recojan la caída del PP y el sorpasso de Vox, que ya está cerca del PSOE. Unos datos por los que Abascal ha pedido no congratularse, en línea con el enigmático mensaje que escribió el pasado viernes en twitter asegurando que "lo que no es bueno para España, no es bueno para Vox".

El futuro judicial de Casado

Al ser preguntado por la posibilidad de que Casado haya cometido un delito por desvelar públicamente datos fiscales que afectan al hermano de Isabel Díaz Ayuso, Abascal ha apelado a la "presunción de inocencia" y ha pedido no hacer "caza de brujas" ni "juicios mediáticos", pero sí ha criticado la posesión de este tipo de información en manos de Génova o Ferraz, en referencia a los cuarteles generales de PP y PSOE, por "contribuir a destruir las garantías del Estado de Derecho".

"Es de una gravedad extraordinaria", ha añadido, haciendo hincapié en la "zozobra" e "inseguridad" que provocan a los ciudadanos este tipo de comportamientos, al tiempo que ha reclamado "depurar responsabilidades para conocer de dónde han salido" los informes manejados por Génova que reconoció el propio Casado.

Abascal no ha descartado la posibilidad de que Pedro Sánchez convoque elecciones generales si lo cree ajustado a sus intereses. "Si ante esta zozobra decide adelantar, tendrá que explicar que ha aprovechado una cuestión táctica para poner las urnas", ha dicho, asegurando que Vox está preparado para afrontar esa posible cita con las urnas que, por otro lado, vienen reclamando desde hace tiempo al entender que el Parlamento ya no representa el sentir actual de la sociedad.