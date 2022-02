La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha declarado este martes en una entrevista en Es la mañana de Federico de esRadio que el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, debe pilotar la "fase de transición" en su partido porque "es el adulto en esta etapa de puerilidad".

Álvarez de Toledo ha señalado que el PP debe pasar por "dos fases: una fase de transición y una de congreso". La exportavoz parlamentaria de los populares considera que el presidente gallego debe conducir este periodo previo a "un congreso abierto, en el que se presente todo el que quiera", incluida, por qué no, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien cuenta con el apoyo de la diputada por Barcelona.

En este congreso, por cierto, Álvarez de Toledo no se postularía para liderar el partido: "No, de ninguna manera. No soy la persona adecuada para ese cargo, yo puedo ejercer otras responsabilidades. Cada uno conoce sus limitaciones y yo también conozco las mías".

¿Casado candidato? "Me parecería alucinante"

¿Y si el tándem Casado-Egea propusiera una candidatura? Responde Álvarez de Toledo que esto le "parecería alucinante": "Han perdido la noción de la realidad, no son conscientes de lo que está sucediendo a su alrededor". La diputada popular ha apuntado que existe "un divorcio irreversible entre Pablo Casado y los votantes y los militantes del PP" y otro "con los dirigentes territoriales, y no sólo con los barones". "Tendría que hacer un digno discurso de despedida, un acto de dignidad final. Nadie ha hecho más para perpetuar a Sánchez y consolidar a Vox", ha añadido.

Además, Álvarez de Toledo ha insistido en que "más allá de los cálculos de este con el otro, las facciones y las alianzas internas, hay que centrarse en el proyecto político que hace falta y en las ideas", y ha pedido una "una alternativa nítida, cultural, una disposición a dar la batalla de las ideas".

En las preguntas de los oyentes sobre Alberto Núñez Feijóo y su relación con él ha contado que ha tenido "diferencias con él" pero cuando se publicó que no quería que ella fuese a su campaña el presidente de Galicia le llamó y le dijo "que hay alguien que nos esta intentando enfrentar". "¡Qué enrevesada esta maniobra! Llegamos a la conclusión de que Génova estaba intentando envenenar esta situación", ha indicado.

También ha aprovechado para pedir que se reúnan las "tres quintas partes de los miembros de la Dirección Nacional" que hacen falta para echar a Pablo Casado y pedir "un Congreso extraordinario".

Sobre su sustituta en la portavocía del partido en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha recordado que ella "nunca ha dicho una mala palabra" sobre la exalcaldesa de Logroño y ha contado que como portavoz del PP "no lo ha tenido que pasar bien".