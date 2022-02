Álvarez de Toledo, sobre Casado: "Nadie ha hecho más para perpetuar a Sánchez y consolidar a Vox"

Cayetana Álvarez de Toledo ha asegurado que que Pablo Casado ha sufrido "una obsesión casi paranoica de que le quiten el puesto". Entrevistada en Es la Mañana de Federico ha comentado cómo vio "con estupor" que "todas esas prácticas indeseables que llamé Teocracia" que había sufrido ella "se empezaron a aplican a Díaz Ayuso" que era el mayor activo electoral de su partido. Para la popular, "la única explicación posible" de este comportamiento "son los celos las malas artes y la necesidad de control"

La diputada ha sido una de las voces que ha cuestionado desde hace más tiempo las decisiones de la dirección nacional del PP, que primero la eligió como portavoz en el Congreso y después la reveló del puesto entre acusaciones varias en una campaña que fue la primera batalla interna que Teodoro García Egea libró con el estilo que luego ha empleado en otras muchas.

Álvarez de Toledo había criticado ya ha Pablo Casado y el propio García Egea y fue la primera persona relevante del PP que pidió la dimisión del todavía presidente del partido el pasado jueves, al estallar el escándalo del espionaje a Isabel Díaz Ayuso.

La diputada popular por Barcelona ha indicado que el PP vive una ‘teodocracia’. También ha dicho que es "muy antipático" decir lo de "yo ya lo dije" pero ha relatado que en su último libro Políticamente Indeseable "lo cuenta". Hasta la última grosería léxica de Teodoro García Egea: "yo no dimito porque no me sale de las pelotas". "El libro cuenta esa historia", ha añadido.

"Yo cuento con estupor cuando empiezo a ver que todas esas malas artes se empiezan a usar con la persona más importante del partido y el valor más sólido del centro derecha: Isabel Díaz Ayuso", ha explicado Cayetana Álvarez de Toledo.

La exportavoz del PP ha contado que en la última conversación que tuvo con Pablo Casado antes de que la destituyera le advirtió sobre esa "obsesión con esta innoble guerra interna" y también le dijo que "no tuviera miedo" y que no se avergonzara "de lo que es el PP". Le pidió al todavía presidente del PP que defendiera "las ideas" y que no se empeñara en "esta estrategia de intentar someter al partido". "Evidentemente no hizo caso, se empeñó en esta deriva y acabó en este episodio siniestro: fabricar un dossier para acusar sin pruebas a Ayuso".

Ganar tiempo a costa del PP

La diputada por Barcelona cree que Pablo Casado en su estrategia de atrincherarse en Génova 13 está intentando "ganar tiempo a costa del PP". Piensa que el presidente popular confía "en una actuación de la Fiscalía de Dolores Delgado para salvarse a él".

Sin embargo, para encarrilar la situación cree que hay que dejar de "perder el tiempo" ya que "lo estamos perdiendo a chorros" y convocar "un Congreso extraordinario" en el que "se presente quien quiera para tratar de entender el fondo del asunto: una absoluta falta de ideas". "Nos falta un proyecto político y el coraje para aplicarlo", ha señalado.

"¿Quién puede ahormar un gran proyecto alternativo a la izquierda y el nacionalismo?", se ha preguntado la diputada del PP que cree que sólo con su partido en las circunstancia actuales no basta.

Sobre el Grupo Parlamentario del PP ha dicho que "existe fuerza más que suficiente para hacer la más eficaz y nítida oposición al Gobierno de Sánchez" y que hasta ahora había "una estratégica errática y equivocada y una política despótica hacia los diputados". "Se les ha colocado por su afinidad a Teodoro García Egea y respetándoles se puede poner en marcha el grupo parlamentario". "Nadie ha hecho más para perpetuar a Sánchez y consolidar a Vox", ha señalado Cayetana Álvarez de Toledo sobre Pablo Casado.

Se descarta para suceder a Casado

Los oyentes de Es la Mañana de Federico han dejado algunas cuestiones para Cayetana Álvarez de Toledo quien ha tratado de contestarlas a todas. Una de las que le han hecho es sobre si ella se presentará como alternativa a Pablo Casado para liderar el PP. La diputada por Barcelona lo ha negado categóricamente. Ha dicho que "no, de ninguna manera" y ha explicado que no es "la persona indicada para ese cargo". Cree que ella puede "ejercer otras responsabilidades y ayudar a la persona que salga elegida para derrotar a Sánchez".

Cayetana ha negado que vaya a formar un nuevo partido. Ha asegurado que eso no va a pasar "de ninguna manera" y que su partido "es el PP". Si acaso deberían abandonar el partido "las personas que le han hecho daño". Ella quiere que "el PP sea fuerza hegemónica en el centro derecha" y "un PP grande". "Lo que necesitamos son 176 escaños formados por fuerzas alternativas a Sánchez", ha añadido.

También ha comentado cómo los afiliados y votantes del PP le han pedido que "no abandones" y cree que esa es la actitud que deber tener el partido, "tener un poco de coraje" para hacer oposición al sanchismo. La diputada del PP ha contestado una pregunta sobre un posible adelanto electoral. Ha dicho que "conociendo al personaje que está en la Moncloa no es descartable" y que cuando salió a la luz la guerra interna del PP y le preguntaron "le entró la risa floja" por la "situación de debilidad del PP" que, claramente, le beneficia.

Al respecto del momento oportuno en el que ha sucedido todo esto ha afirmado que "es mejor que haya sucedido ahora que después de unas elecciones". "Ahora toca reconstrucción, regeneración y proyecto político. Esto ha tenido que servir para tocar fondo", ha dicho. Cree que "estos procesos dejan heridas internas pero hay que cerrarlas y dedicarnos al proyecto político y la alternativa a Sánchez".