Cuando muchos analistas e incluso socios del Gobierno apoyaban un adelanto electoral, para coger al PP con pie cambiado, Pedro Sánchez ha rechazado de plano esa propuesta: "competiremos en base a nuestros méritos y no en base a las debilidades de nuestros adversarios", decía el presidente del Gobierno este miércoles en el Congreso.

Sánchez no dudo en venderlo como "sentido de Estado" pero él mismo sabe lo complicado que lo tiene para alcanzar mayorías en el momento actual. En Ferraz y La Moncloa no ignoran que su flanco izquierdo está muy débil. Podemos es una marca amortizada y fían su recuperación al "proceso de escucha" que Yolanda Díaz comenzará este mes de abril. "Es más importante escuchar que hablar", dicen en el PSOE sobre el enigmático proceso que la vicepresidenta pretende lanzar.

La dirección federal de los socialistas cree que es "importante que crezca este espacio y se ordene". Saben que sin la izquierda del PSOE tienen muy complicado volver a gobernar y esperan que la amalgama de partidos y coaliciones se reordene con la vicepresidenta segunda.

Los plazos que maneja Yolanda Díaz son amplios. El proceso "de escucha" durará unos seis meses, excluyendo agosto, y podría estar concluido en octubre o noviembre. A partir de ese momento, Díaz comenzaría a configurar las listas y otros detalles no menos importantes como el nombre de la formación. El proceso estaría concluido ya entrado 2023, justo cuando Sánchez pretende convocar las elecciones. En ese momento, ambos esperan ser competitivos en las urnas.

Por un lado, Pedro Sánchez espera presumir de recuperación y fondos europeos. Por otro, la nueva formación de Yolanda Díaz ya será conocida, tras su gira por toda España, y las siglas a la izquierda del PSOE ya no tendrán el lastre de Unidas Podemos. Ambos se necesitan mutuamente y lo saben.

A por Feijóo

Si Yolanda Díaz tiene el reto de lanzar su propio proceso, en el PSOE ya asumen que su papel será acercarse al centro. Los socialistas siguen reconfigurando su discurso ante la nueva llegada de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP. Durante muchos meses, los socialistas alimentaron la figura del barón moderado gallego para confrontarlo con la "radical", Isabel Díaz Ayuso. Ahora, en Ferraz se apresuran a negar que el todavía presidente de la Xunta sea un centrista.

"Si en Galicia no hay extrema derecha es porque Feijóo ha aplicado sus políticas", insisten en la dirección federal donde, no obstante, aseguran que si llega "el centro-derecha, bienvenido sea". En el PSOE insistirán que el PP "no ha vendido la sede ni se ha regenerado" e incluso reivindicarán la figura de Pablo Casado. "Le jaleaban cuando denunciaba los fondos europeos o cuando votaba en contra del Estado de Alarma. Ahora, que denuncian la corrupción le apuñalan", lamentan. Ferraz ya tiene relato para tratar de evitar una resurrección del PP.