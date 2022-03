Contundente declaración en la Junta Directiva Nacional de su partido. Y ya van dos. Como ya hiciera el pasado 17 de febrero, cuando acusó sin tapujos a la dirección nacional del PP, Isabel Díaz Ayuso volvió este martes a pedir que se expulse a "todos" los que hayan formado parte de la campaña contra ella.

"Lo que no sé es cuántas Ritas Barberá quiere dejar este partido más en la cuneta y cómo pretender el respeto de los ciudadanos cuando no lo tenemos ni con los nuestros", espetó la presidenta de la Comunidad de Madrid tras la intervención del todavía presidente de los populares Pablo Casado.

Para Ayuso "han sucedido hechos gravísimos que, para volver a ganarnos la confianza de la opinión pública, habrá que investigar y expulsar a sus autores. Y saber por qué un estúpido anónimo acaba en forma de SMS en los teléfonos de nuestros adversarios políticos". Se refiere la jefa del Ejecutivo regional al documento recibido por Génova, y al que tuvo acceso El Mundo, donde se alertaba de que su hermano, Tomás Díaz Ayuso, "cobró 300.000 ellos; sólo hay que ir al modelo 347 de Hacienda para comprobarlo". La misma alerta la recibió la jefa de la oposición en la Asamblea de Madrid, Mónica García.

La jefa del Ejecutivo regional sigue tratando de asimilar todo lo que ha ocurrido los últimos meses, es "muy difícil", confesó. Y reconoció que "si seguimos aquí muchos, yo la primera, lo hago porque lo merecen nuestros votantes a los que tantas veces se olvida y por cierto, a quienes les debemos todo".

Así las cosas, tuvo que "hacer de tripas corazón en la convención de Valencia, en el congreso de Andalucía, en el de Castilla y León y en sus elecciones, o en el cónclave de Castilla- La Mancha. Y siempre estuve ahí, siempre he estado donde se me ha pedido… mientras los mismos decían por lo bajo: ‘le queda poco para caer’, reveló muy dolida. Y es que, toda esta campaña de acoso y derribo, se la "esperaba de la izquierda, pero no de mi propio partido que ha sospechado de mí, después de 18 años de entrega en cuerpo y alma".

"Nunca había visto estas prácticas y no creo en las heridas cerradas en falso. Y por eso, lo que sí que pido es que todo el que haya formado parte de esta campaña sea puesto de inmediato en la calle".