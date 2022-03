Fue este mismo miércoles cuando el Gobierno que preside Isabel Díaz Ayuso reclamó a Pedro Sánchez que coordinara y centralizara la llegada de los refugiados ucranianos para que así, posteriormente, las comunidades autónomas pudieran ofrecer los servicios que estas personas requieran.

"Nos preocupa porque, como pasó en el inicio de la pandemia, están absolutamente desaparecidos y no se está coordinando. El Gobierno tiene que actuar en relación con el problema de Ucrania y las personas que están viniendo aquí", dijo en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el portavoz y consejero de Educación, Enrique Ossorio.

Un día después, fue la propia Díaz Ayuso la que reclamó una política común para Ucrania. Lo hizo a primera hora de este jueves, durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid. "Vamos a pedir una política común en Ucrania, porque es muy fácil hacerse una foto junto a personas desplazadas, pero luego somos las comunidades autónomas quienes tenemos que trabajar ofreciéndoles asistencia, educación, servicios públicos, y no sabemos ni siquiera cuántas personas han venido porque el Gobierno no está haciendo su tarea", afirmó la presidenta madrileña en su contestación a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.

Visitamos uno de los centros de acogida de refugiados ucranianos/as habilitados en España. Vamos a atenderles, a garantizar sus derechos y a agilizar todos los trámites para que el tiempo que estén aquí se sientan como en su país. Seremos de nuevo ejemplo de solidaridad. pic.twitter.com/nPNX1yzvSi — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 10, 2022

Y es que según la jefa del Ejecutivo regional, a pesar de que desde la Comunidad de Madrid han puesto ya hospitales al servicio de estas personas refugiadas, poco más van a poder hacer "mientras el Gobierno" de Pedro Sánchez no les informe de "cuántas" vendrán. "Seguimos ofreciendo todos los servicios públicos que tenemos a disposición de estas personas, pero necesitamos saber cuántas son. Otro de los problemas que tenemos es que, como no hay Gobierno y no hay nadie al volante en La Moncloa, no sabemos cuántas personas han entrado ya en nuestro territorio, no sabemos cuántas van a llegar", subrayó.

Un avión con 30 niños ucranianos con cáncer

Poco después, el propio presidente Pedro Sánchez se reunía con los representantes de asociaciones de la comunidad ucraniana en España tras visitar el centro de Atención, Recogida y Derivación de Refugiados Ucranianos. Y anunciaba que "mañana (viernes) llegará a España un avión del Ejército del Aire con 30 niños ucranianos enfermos de cáncer y sus familias, para que puedan reanudar su tratamiento oncológico interrumpido por la guerra. Se hará cargo de ellos la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas".

Mañana llegará a España un avión del @EjercitoAire con 30 niños ucranianos enfermos de cáncer y sus familias, para que puedan reanudar su tratamiento oncológico interrumpido por la guerra. Se hará cargo de ellos la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 10, 2022

Al presidente del Gobierno le contestó el viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, que le recordó que quienes se van a hacer cargo de esos niños son los "profesionales del Sermas (Servicio Madrileño de Salud): médicos, enfermeras, auxiliares, etc". Y lo harán "en hospitales" de Madrid. Todos ellos "estarán encantados de hacerlo, a pesar de que no hemos tenido ninguna comunicación oficial del Gobierno de España", le reprochó.

Sr Presidente @sanchezcastejon se van a hacer cargo de estos niños los profesionales del SERMAS,médicos, enfermeras, auxiliares, etc, en hospitales del SERMAS, y estarán encantados de hacerlo, a pesar de que NO hemos tenido ninguna comunicación oficial del gobierno de España — AntonioZapatero (@ZapateroAntonio) March 10, 2022

Estos niños serán atendidos en el Gregorio Marañón, La Paz, 12 de Octubre y Hospital Niño Jesús, según informó la Fundación Aladina. Es esta entidad la que, en coordinación con el Ministerio de Defensa y la Sociedad Española de Hematología y Oncología Pediátricas, se ha ocupado de la logística de su llegada.

Según ha informado la Fundación a Europa Press, cuentan también con la colaboración de la Empresa Municipal de Transporte de Madrid (EMT) que, a través de voluntarios, será la encargada de trasladar -siempre acompañados por servicio de enfermería y asistencia, así como intérpretes- a los recién llegados a los hospitales de referencia que existen en la capital en relación al cáncer infantil.

Tras su llegada, se hará un triaje a los niños, así como un primer reconocimiento médico para saber en qué fase de la enfermedad se encuentran y que determinará el centro que mejor les conviene para su tratamiento. Aquellos que no tengan que ser hospitalizados, se quedarán durante los primeros días en un hotel y, posteriormente, el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Derechos Sociales los trasladará a la opción de acogida que mejor convenga a cada familia, para que el menor siga recibiendo el tratamiento de día de que necesite.

Para llevar a cabo esta iniciativa, la Fundación Aladina ha creado un fondo de rescate dotado con 250.000 euros y, para dar continuidad al mismo, pide la colaboración ciudadana a través de donaciones.