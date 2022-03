'Lo haremos bien', el lema con el que el PP aspira a prescindir de Vox: "No nos conformamos con coaliciones"

El congreso extraordinario del PP que tendrá lugar en Sevilla los próximos 1 y 2 de abril llevará por lema "Lo haremos bien". Así lo ha adelantado este domingo el presidente del comité Organizador, Esteban González Pons, que ha defendido que se trata al mismo tiempo de "una declaración de intenciones, una promesa y un compromiso". En una rueda de prensa celebrada en Valencia, Pons ha defendido que "este lema hace la humildad virtud política, huye de las grandilocuencias y se acerca a lo que los ciudadanos de verdad esperan de la política".

En esta línea, el eurodiputado ha asegurado que "los ciudadanos están cansados de políticos que hablan de políticos y están esperando políticos que hablen de gestión". Por eso, insiste, los populares han optado por un lema que "no habla de nosotros, sino que habla de los ciudadanos; que no habla del pasado, sino que habla del futuro" y que lo que pretende no es otra cosa que transmitir "serenidad, de confianza y de seguridad", máxime cuando nos encontramos, dice, en medio de "una guerra, una pandemia todavía no extinguida y una crisis económica que probablemente va a acentuarse".

Pons ha reconocido que es probable que cometan errores, pero ha insistido en que los populares son los únicos que pueden encauzar España en un momento tan delicado como el actual. "No siempre acertaremos, pero somos los que saben cuál es el camino, somos los que saben cuál es el destino y somos los que saben hacia dónde hay que ir y cómo conseguirlo", ha remarcado.

Un partido "unido"

El presidente del comité organizador ha eludido responder a las preguntas sobre si es verdad que el candidato a presidir el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, contará con él para la Ejecutiva en caso de que finalmente confirme su liderazgo. En su intento por demostrar la firme voluntad de los populares de centrarse en las políticas y no en los políticos, Pons se ha limitado a subrayar que el PP "se va a presentar unido, sin fisuras y con la ambición de ampliarse". En esta línea, ha defendido que son un partido "plural" y que, como tal, se abren "a la convivencia de muchas personas de centro derecha".

En plena polémica sobre la conveniencia de pactar o no con Vox, Pons ha defendido la libertad y la confianza que el PP ha dado a Mañueco en Castilla y León, pero ha subrayado que la firma voluntad de los populares es la de "recuperar" y "representar" a las mayorías. "Somos un partido que no se conforma con las coaliciones", ha insistido.