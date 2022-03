El Gobierno reconoce que hay que "acelerar" más el gasto militar y abre una brecha con Podemos

El Gobierno empieza a asumir que es indispensable llegar al compromiso del 2% del PIB en Defensa tal y como pide la OTAN. Este pasado viernes, Pedro Sánchez, tras el Consejo Europeo en Versalles, minimizó el aumento asegurando que ya estaba comprometido y que pasaría del 1,2 al 1,24% en 2024. Sin embargo, este lunes, en una entrevista en La Sexta ya empezó a matizar y a dejar la puerta abierta.

En privado, fuentes próximas al presidente del Gobierno, ya reconocen que ese objetivo "se puede acelerar" para alcanzar ese "horizonte del 2%" aunque llaman a la calma y matizan que "no se puede doblar el presupuesto de un año para otro". Sin embargo, otros socialistas incluso plantean cumplir con ese objetivo antes de finalizar la legislatura.

La Moncloa reconoce que el escenario ha cambiado con la invasión de Ucrania aunque niegan que este gasto se vaya a vincular a una ley, tal y como van a hacer algunos países como Alemania. En Berlín, Olaf Scholz, ya ha anunciado que ese compromiso se incluirá por norma en la Constitución para que ningún canciller pueda eludirlo. El rearme alemán ha sido respaldado por el Consejo Europeo que pide a los países miembros cumplir con el 2%.

Podemos, en contra

En Podemos ya advierten que es "jugar con fuego" y que hay "un riesgo claro de una escalada armamentística en Europa". "España tiene que desmarcarse y ser una voz diferente que abandere una Europa social y democrática y no una Europa militar", decía la portavoz morada, Aina Vidal, que no ahorraba en críticas al nuevo Gobierno alemán de socialdemócratas, verdes y liberales por lo que considera un "error". El portavoz de Podemos, Pablo Echenique, se sumaba a esas críticas mostrándose "en contra" y asegurando que "no le parecía apropiado".

Las críticas de Podemos cuentan con el respaldo de Yolanda Díaz que, en el tema del envío de las armas se había alineado con Pedro Sánchez. En el entorno de la vicepresidenta segunda afirman que las declaraciones son "colectivas pero que respetan la decisión del presidente".

Desde la otra parte del Ejecutivo, la socialista, afirman que "la determinación absoluta es la de llegar al 2% en los próximos años", según respondía la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, quien se negaba a aclarar si el anuncio de Sánchez había sido consultado previamente con sus socios de Unidas Podemos. " La posición del Gobierno es única y las formaciones pueden expresar sus matices", afirmaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Desde el Congreso, el portavoz parlamentario del PSOE, Héctor Gómez, que reconocía que objetivo del 2% "lo deseamos cumplir". "El compromiso de España tiene que estar a la altura de los 26 países restantes y de la OTAN. Ahí va a estar España cumpliendo", remataba mientras pedía una respuesta "contundente".

Buscar otros apoyos

La Moncloa sí reconoce que, a partir de ahora, habrá una ronda de contactos con todas las fuerzas parlamentarias, de mayor a menor, en las que, además de otras cuestiones, se incluirá el aumento en Defensa. No será el tema central ya que éste será económico. El Gobierno quiere el máximo apoyo al paquete de medidas que presentará el día 29 de marzo.

Las tres vicepresidentas del Gobierno (Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera) junto con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, tratarán de conseguir el máximo de los apoyos internos y que esperan culminar con "el respaldo a un gran plan de medidas económicas", donde el Gobierno no descarta que se sume el PP.

Antes, Pedro Sánchez tiene como reto el Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo donde propondrá desacoplar el gas de la factura eléctrica y la compra centralizada de esta energía. El Ejecutivo también quiere el máximo apoyo interno de cara a la gira que va a llevarle por varios países para sumar apoyos a la propuesta española.

Este miércoles, se reunirá en Madrid con el primer ministro croata. Por la tarde, viajará a Eslovaquia. El viernes, se reunirá en Roma con el presidente del Consejo de ministros italiano, Mario Draghi, y con el primer ministro portugués, Antonio Costa, al que se sumará por videoconferencia el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis.