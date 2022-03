El apoyo a la independencia de Cataluña cae al 38,8%, el dato más bajo desde 2015

El independentismo pierde fuerza en Cataluña. Tras los años del "procés" y el golpe de Estado separatista de octubre de 2017, el apoyo a las tesis independentistas ha tocado suelo. Sólo un 38,8% de los encuestados en un sondeo de la Generalidad elaborado a finales del año pasado es partidario de la independencia. Así lo refleja la encuesta dada a conocer este jueves por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la administración autonómica, el llamado CIS catalán.

El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 17 de noviembre y el 17 de diciembre de 2021 y consta de 1.200 entrevistas. Las conclusiones son claras. El separatismo pierde fuerza. Ese 38,8% de partidarios de la república catalana supone el porcentaje más bajo desde que se hace la pregunta "¿Cataluña debe ser un Estado independiente?". El punto de mayor efervescencia independentista se registró en octubre de 2017, en coincidencia con el referéndum ilegal. En aquel momento, el 48,7% de los encuestados eran partidarios de la independencia. A partir de ahí, el porcentaje de apoyo ha ido reduciéndose paulatinamente.

En concreto y ante la referida pregunta, ese 38,8% de partidarios de la independencia topa con un 53,3% de contrarios. El 6,1% duda y el 1,8%, no contesta. Por partidos, el mayor apoyo está entre los votantes de Junts per Catalunya (JxCat), con un 93% de partidarios del separatismo entre sus votantes. A continuación, el 86% de los votantes de la CUP y el 82% de los electores de ERC.

En cuanto a lo que debería ser Cataluña, sólo el 30,7% cree que la región debería ser un Estado independiente. Un 19,7% se inclina por un Estado dentro de una España federal, el 34% considera que les corresponde ser una comunidad autónoma y el 8,4% cree que no debería tener reconocimiento autonómico.

El CEO pregunta también sobre la celebración de un referéndum, opción con la que se muestra "muy de acuerdo" el 37,8% de los consultados. "De acuerdo" con la opción de celebrar un referéndum está el 34,8%. El 4,8% no está ni a favor ni en contra. El 19,1% está en contra; el 2,8% no lo sabe y el 0,8% no contesta.