El expresidente de la Generalidad Quim Torra ha decidido no presentarse este jueves en el juicio que estaba previsto en el juzgado número 6 de Barcelona por la pancarta golpista que puso en la fachada del Palau durante su mandato. La entidad constitucionalista Impulso Ciudadano denunció a Torra por un presunto delito de desobediencia y solicita que se le impongan las penas de doce meses de multa a razón de 300 euros diarios con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas, e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos así como para el ejercicio de funciones de gobierno por tiempo de dos años. La fiscalía, por su parte, pide para Torra multa de diez meses a cien euros diarios y un año y ocho meses de inhabilitación especial.

Según un comunicado de Impulso Ciudadano, los hechos se remontan a septiembre de 2019, cuando Torra incumplió los requerimientos de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para retirar de la fachada del edificio principal de la Generalidad la pancarta con la leyenda "Llibertat Presos Polítics i exiliats" y un lazo amarillo. La retirada de estos elementos había sido solicitada en fase cautelar por Impulso Ciudadano al vulnerar el principio de neutralidad institucional. La negativa de Torra obligó a los Mossos d'Esquadra a personarse en el edificio por orden judicial para retirar la pancarta y el lazo el 29 de septiembre.

Torra ya acumula una condena por haber desobedecido a la Junta Electoral Central, que le ordenó retirar la pancarta durante la celebración de una campaña electoral. En este caso, la denuncia es por haber mantenido la pancarta también fuera del periodo electoral. El expresidente de la Generalidad ha emitido un comunicado y grabado un vídeo en el que pide amparo a los tribunales internacionales y dice que "no legitimaré un nuevo juicio político con mi presencia". En el vídeo, grabado en su despacho de expresidente en Gerona, aprovecha para lanzar una severa crítica al movimiento independentista, al que acusa de "no ser capaz de articular una respuesta unitaria, contundente, determinada, desafiante al Estado español". "No hay soluciones fuera de la independencia", ha añadido.

También ha comparado su pancarta a favor de los golpistas presos con las banderas de Ucrania que algunas instituciones lucen en la actualidad en sus fachadas y niega que vulnerase la neutralidad institucional porque según su versión, la pancarta de los golpistas aludía a los derechos humanos.

El juicio se ha celebrado

A pesar de la ausencia de Torra, el juicio se ha celebrado. Y a pesar de sus diatribas contra la justicia en España, su abogado, Gonzalo Boye, se ha abstenido de cuestionar el tribunal, según ha explicado el presidente de la entidad "Impulso Ciudadano", José Domingo. El dirigente constitucionalista ha destacado que Torra ha admitido su culpabilidad al reconocerse "desobediente" y ha dicho que no se cuestionaba la libertad de expresión del expresidente de la Generalidad, sino que utilizara el edificio de la Generalidad y vulnerase la necesaria neutralidad institucional.