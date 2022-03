Ayuso, tras votar a Feijóo: "Con él no se trata sólo de llegar y ganar, se trata de para qué"

La presidenta de la Comunidad acudió este lunes por la tarde a la sede del PP de Chamberí para votar a Alberto Núñez Feijóo y a los compromisarios que acudirán al próximo Congreso de Sevilla. Isabel Díaz Ayuso aseguró, tras meter su papeleta en la urna, que el también presidente de Galicia cuenta con un proyecto "con sentido de Estado" que abrirá una nueva etapa en el partido para ser una alternativa que llegue "pronto" al Gobierno de España.

"Ahora lo que nace después de este Congreso en abril es una nueva etapa en la historia del partido político que ha cosechado las mayorías más amplias en España, un partido imprescindible para el futuro de nuestro país, un partido que es de todos, de las personas que ya no están, de tantos cargos, militantes, gente de bien, que ha dejado lo mejor de su vida por esta organización y tenemos el compromiso de hacer lo mismo con las nuevas generaciones: dejar un legado del más alto nivel y, sobre todo, ser una alternativa que pronto llegue al Gobierno de España y marque el rumbo de nuestro país".

Según expuso Ayuso, está "convencida" de que con Feijóo - "la persona que de manera generosa ha dado un paso adelante"- no se trata sólo "de llegar y ganar; se trata, sobre todo, de para qué. Y sé que él es una persona que ha sido todo en política, que ha demostrado que es capaz de unir de izquierda a derecha a los votantes y a los ciudadanos y ahora hacen falta reformas profundas, hace falta un proyecto con sentido de Estado y sé que esta candidatura lo va a conseguir".

La presidenta madrileña quiso resaltar que "España está sumida en graves problemas. Lo hemos visto esta misma tarde después de la reunión que han mantenido por la mañana la vicepresidenta económica con otras autonomías: no piensan bajar impuestos, intentan seguir trasladando la política de la subvención y de la dependencia, están a otras cosas".

Por eso Ayuso señaló que desde el PP son "tan necesarios, que estamos obligados a seguir centrados en lo importante, que es ser el nuevo Gobierno en España".

No se habla con Casado ni espera nada de él

Horas antes, en una entrevista concedida a Antena 3 y recogido por Europa Press, la jefa del Ejecutivo madrileño reconoció que no se habla con el todavía líder del PP, Pablo Casado, ni espera nada de él y aseguró que tanto él como el exsecretario general del partido Teodoro García Egea saben que "no hay nada" con el contrato público vinculado a su hermano.

"Lo que ha pasado es una maquinaria que se puso para destruirme en lo personal y en lo político que se basó en dos vías. La política fue intentar dividir mi grupo parlamentario, a los alcaldes de la Comunidad de Madrid y muy especialmente a mi Gobierno y en la parte personal intentaron crear un relato sobre corrupción donde no lo había", dijo. Para Ayuso, "esto es algo gravísimo" que no había ocurrido nunca en su partido y subrayó que ellos saben "que no hay nada" pero lo que pasa es que "se agarraron a esto para intentar destruirla "utilizando a la familia, que es lo más duro que puede haber". Lo grave es "cómo tienen ellos esos datos".

"No cayeron sólo por mí"

La presidenta madrileña defendió que "todo está en A" y "todo está fiscalizado" pero han intentado por todos los medios destruirla, desgastarla, para que no optara a la presidencia del partido en Madrid. "Ya está bien aquí, el saber que están constantemente buscando mi destrucción es algo obsesivo. Yo lo que quiero es pasar página", declaró.

En todo caso, Ayuso quiso aclarar que Casado y García Egea "no cayeron en dos días solo por mí... Toda la organización estaba ya desde hace mucho tiempo cansada por muchos motivos distintos". Su caso fue "el más llamativo, el final, el más grave, pero no era el único ni mucho menos".