La Generalidad avisa de que no aplicará la sentencia del 25% de español en el sistema educativo

La Generalidad no tiene intención de aplicar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que dicta la inclusión de un 25% de español en el horario lectivo. El consejero de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray (ERC), ha anunciado la elaboración de un decreto para sortear el fallo, ha asegurado que "el aprendizaje de los idiomas no tiene que ver con porcentajes sino con criterios pedagógicos" y ha añadido que no pedirán a los colegios que cambien sus modelos lingüísticos para adaptarse a la sentencia.

Con un lenguaje deliberadamente ambiguo, Gonzàlez-Cambray ha evitado decir que se incumplirá la sentencia. "Nosotros no compartimos el marco judicial de los porcentajes", ha declarado cuando se le ha preguntado directamente sobre el cumplimiento del fallo. Antes de eso ha insistido en que se está elaborando un decreto de régimen lingüístico en la enseñanza que en breve será sometido a consulta pública durante un mes.

Los objetivos de ese decreto, según ha explicado el consejero, son "fortalecer el modelo lingüístico de la escuela catalana" y "dotar de seguridad jurídica los proyectos lingüísticos de los centros". Es decir, una vuelta de tuerca de la inmersión lingüística que según los grupos independentistas y el PSC garantiza el conocimiento del catalán y del español al termino de la enseñanza obligatoria y favorece la igualdad de oportunidades y la cohesión social. Pero es que además Gonzàlez-Cambray ha asegurado que el catalán está en retroceso en las aulas y que el nuevo marco normativo tiene como objetivo reforzar la enseñanza en ese idioma.

Apoyo oficial a la huelga contra el fallo

Cuando se le ha preguntado por la aplicación de la sentencia, que tendría que estar en vigor a partir del próximo lunes, Gonzàlez-Cambray se ha escudado en los eslóganes separatistas sobre la inmersión, las supuestas "injerencias judiciales" en un "modelo de éxito" y en que "el aprendizaje de las lenguas no va de porcentajes".

También ha garantizado la defensa jurídica de los directores de los centros que burlen la sentencia. El consejero ha anunciado además que el gobierno catalán apoya la huelga convocada para este miércoles por los sindicatos, incluidos UGT y CC.OO., en contra del fallo del 25%. A tal efecto, se llevará a cabo un acto delante de las puertas del parlamento autonómico con la presencia de los consejeros y de diputados de los grupos independentistas.