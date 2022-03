El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha dicho en una entrevista concedida este martes a Es la mañana de Federico de esRadio que su partido y el PP no pueden frustrar la alternativa a Sánchez "desde el punto de vista simbólico": "Tenemos una obligación, que es echar a Pedro Sánchez".

Abascal ha indicado que los españoles han de saber "que sólo tenemos un aliado posible, el PP, con el que tenemos muchas diferencias", pero, ha insistido, "es la única alianza posible que encuentra Vox". "Nos gustaría que eso, en el PP, también estuviera claro. El anterior líder del PP no lo tenía claro", ha añadido.

El presidente de Vox asume que mientras su formación no tenga "mayoría absoluta, necesitamos socios": "Otra cosa es que estemos muy lejos de algunos planteamientos del PP, pero tenemos una obligación, que es echar a Pedro Sánchez, no podemos enrocarnos en la oposición. Ni siquiera podemos aplaudir un acuerdo entre el PP y el PSOE: el PSOE tiene que desaparecer por el daño que ha hecho a España".

"Un malestar real" que acabará con el Gobierno

Sobre el apoyo recibido este último fin de semana –el sábado, Vox convocó una manifestación para protestar contra la subida de los precios de la luz, la gasolina y los suministros básicos; el domingo, acudió a la de los agricultores y ganaderos– en la calle, Abascal ha dicho que en el Congreso vive "un ambiente hostil" pero que, fuera del Parlamento, percibe el "cariño" de la gente. Después, lo ha comparado "con lo que le ocurre al presidente del Gobierno, al que se le aplaude de manera brutal y excesiva en las Cortes, pero no sale a la calle porque no puede". "Eso nos hace ser consciente de que hemos conectado con la calle y con las preocupaciones de la gente", ha añadido.

Para Abascal, el malestar percibido y manifestado durante estas últimas semanas "es un malestar real, no es un malestar organizado por unos sindicatos al servicio del PSOE", que "se va a traducir en la expulsión del Gobierno".

Olona, ¿candidata en Andalucía?

Finalmente, no ha aclarado si Macarena Olona será la candidata de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía: "Puede ser lo que quiera dentro de Vox. Tiene una capacidad extraordinaria, es uno de nuestros principales puntales, y estará donde Vox más lo necesite". Abascal ha recordado que no anunciará el nombramiento porque "no están convocadas las elecciones en Andalucía", aunque ha subrayado que "sería una excelente candidata".