Albares involucra al Rey en el volantazo del Sáhara mientras todos los partidos rechazan el giro

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha vuelto a dar un giro de guión en su comparecencia a petición propia ante la comisión de exteriores del Congreso. Allí, ha asegurado que los comunicados de Sánchez y Mohammed VI no hacen más que "retomar el espíritu de los discursos al más alto nivel" poniendo como ejemplo un discurso de Felipe VI del 17 de enero.

El ministro llegó a leer frases textuales de ese discurso: "con Marruecos nuestros respectivos gobiernos han acordado redefinir conjuntamente una relación para el siglo XXI sobre pilares más fuertes y sólidos". Albares ha dejado entrever que el monarca estaba informado de los cambios que se iban a producir con la filtración de la carta del presidente del Gobierno español al monarca alauita.

El ministro de Exteriores ha presumido que el día 1 de abril viajará a Rabat para preparar el viaje de Pedro Sánchez. Además de reunirse con su homólogo, Albares ha añadido que la nueva etapa de cooperación "reforzada" permitirá que vuelva la Operación Paso del Estrecho.

Dos horas y media para empezar a hablar de Argelia

Según Albares, "la situacion del Sahara dura demasiado, en especial para la población que vive en campamentos". Un pueblo al que, nuestro país promete "no abandonar". "España lleva muchos años siendo espectador del Sahara, es hora de tener un papel activo", ha añadido el ministro ante la sorpresa de la Comisión de Exteriores.

"No puede haber un conflicto que dure 46 años y que vaya a durar 46 años más", ha terciado Albares asegurando que la posición de España es la de la ONU. "España no quiere decidir, quiere que decida Nacional Unidas", ha añadido el ministro.

El plenario no dudaba en soltar una carcajada cuando, en el segundo turno, Albares ha llegado a asegurar que el sábado recibió una llamada de José Luis Rodríguez Zapatero extrañado por la polémica que se había formado: "una posición que había sido la suya". Albares, antes las críticas, también ha rechazado que "se hubiese dado la espalda al Parlamento".

El ministro ha esperado al turno de réplicas para mencionar por primera vez a Argelia, tras los reproches de todos los grupos por obviar la crisis diplomática con nuestro principal suministrador de gas. "Argelia es un socio sólido, fiable, estratégico que siempre ha respetado sus contratos y por eso le tenemos en tan alta estima", ha elogiado Albares.

La dureza de Esteban

El más crítico con el Gobierno ha sido uno de sus socios, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que, visiblemente enojado, ha reprochado la presencia del ministro y no del presidente del Gobierno. El nacionalista se ha llegado a encarar varios veces con el portavoz de la comisión cuando le cortaba su turno de intervención: "se nos ha negado la presencia del presidente en el pleno", a la protesta se sumaban varios diputados aporreando sus escaños.

El diputado del PNV ha revelado que el Gobierno le pidió retrasar una pregunta parlamentaria, tras varias acciones sospechosas de Marruecos en la frontera y en la invasión de Ucrania. "Nos dicen desde el Ministerio que no es un buen momento, que la retrasásemos un poco. Pedir el favor de retrasar la pregunta sí, explicar qué pasaba, no", ha añadido Esteban recordando que "muy a su pesar, quien lo ha sacado es Marruecos".

"Un socio muy fiable según ustedes. Joder, tan fiable que le saca la carta del presidente", ha recordado Esteban quien también ha ironizado con que "ese socio fiable usa a niños y a personas desesperadas como arma de presión contra España". Esteban ha concluído reprochándole al ministro que "cuando vaya a a Rabat, recuerde usted que no tiene el respaldo de este Parlamento".

ERC y Podemos, en contra

Otros socios, como ERC, también se han sumado a las críticas contra el Gobierno. "Mientras dicen defender la soberanía de Ucrania, como debe ser, ustedes violan la soberanía del Sáhara Occidental, siendo además potencia administradora", ha añadido la separatista Marta Rosique.

El portavoz de Unidas Podemos en la comisión de Exteriores, Gerardo Pisarello, que fue elogiado por Albares por sus "grandes conocientos en materia de Relaciones Internacionales", también se ha mostrado en contra del volantazo al tachar a Mohamed VI de "autócrata" que "no ha dudado en filtrar unilateralmente la carta enviada por el presidente español, humillando al Estado Español y dejando claro que su compromiso con los acuerdos alcanzados, empezando por los migratorios, es algo relativo y que se adaptará a sus compromisos circunstanciales".

¿Quién escribió la carta?

Vox ha aprovechado su turno para recordarle al diputado morado las contínuas humillaciones a las que Sánchez somete a sus socios. "Se están tragando tantos sapos, que tendrán que llamar al Seprona, pero ahí siguen, agarrados a sus sillones y dejando claro que Podemos es un partido marxista, de Marx, pero no de Carlos sino de Groucho, porque estos son sus principios pero si el PSOE se los piseotea a diario, ustedes tienen otros", ha ironizado Iván Espinosa de los Monteros.

El portavoz de Abascal ha preguntado a Albares si hay "algún documento" que pruebe que Marruecos renuncia a reivindicar Ceuta y Melilla o a "seguir asaltando las vallas y las costas canarias y andaluza".

Desde el PP, Valentina Martínez Fierro, le ha reprochado al ministro que no haga política de Estado: "Para hacer política de Estado, debería contar con el PP, para hacer política de Gobierno, debería contar con sus socios de Podemos, pero es que en esta decisión no responde ni a una política de partido, significaría ir en contra de lo que usted escribió en su programa electoral".

La portavoz del PP sacaba a colación la carta que el Gobierno a Mohammed VI que ha tratado de ocultar y que finalmente ha filtrado a El País. "¿Quién ha redactado esta carta? Si me dice que usted, me preocupa porque no se sabe bien el nombre de su ministerio, por no hablar del léxico o de las concordancias del género. Si me dice que no es usted, todavía me preocupa más porque no sé qué hacemos aquí preguntándole sobre algo que usted no sabe", ha añadido Martínez Fierro. Pregunta que no tenía respuesta por parte de Albares.