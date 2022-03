Jorge Martín Frías es director de la fundación Disenso que preside Santiago Abascal y que tiene por objetivo canalizar la batalla cultural que Vox ha dado desde su nacimiento. En el escaso año y medio de vida que tiene, Disenso ha conseguido tener una importante presencia en Iberoamérica, donde vuelcan la mayor parte de sus esfuerzos a través de Foro Madrid, creado para combatir el comunismo que amenaza con gobernar en varios países de la región. Uno de sus mayores éxitos es la Carta de Madrid firmada por numerosos líderes internacionales en defensa de la libertad.

¿Cuál es la labor principal que llevan a cabo la fundación Disenso?

Nuestro mayor éxito es el Foro Madrid y la influencia que está teniendo en la Iberoesfera para combatir al Foro de Sao Paulo y al Grupo de Puebla. Cuando lanzamos hace un año el documental "Desenmascarando al Foro de Sao Paulo" en España todavía se pensaba que era una especie de conspiración. Ahora se percibe como una amenaza real, que tiene caras y coopera internacionalmente. Formaciones distintas a Vox ya han empezado a atacar al Grupo de Puebla.

¿Qué amenaza suponen estos grupos para España?

Son una amenaza porque tenemos a miembros metidos en el Gobierno: la ministra Irene Montero; el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, abogado de las FARC y muy conocido en Colombia por su papel en las mal llamadas negociaciones de paz de La Habana. Unidas Podemos ha sido financiado por Venezuela. Grupo de Puebla y Foro de Sao Paulo están bajo el paraguas del comunismo de Cuba y el narcochavismo, su amenaza se extiende a Europa y a EEUU, conectados con el movimiento Black Lives Matters.

¿De qué forma están conectados?

Comparten objetivos, financiación y, sobre todo, su forma de operar: cuestionan las Constituciones de los países, lo vimos en Chile, donde hubo actos de terrorismo callejero y el presidente cometió el error de abrir la Constitución y entregarla. En Colombia, han aparecido 500.000 votos en las legislativas que han ido parar a Gustavo Petro por un supuesto error y que le sirven para decir que ha habido un fraude electoral. Su modus operandi siempre es desestabilizar, cuestionar las instituciones, introducir nuevas narrativas y después tomar el poder y perpetuarse.

Como en Venezuela o Bolivia…

Eso es, basta con fijarse en los fundadores del Grupo de Puebla: José Luis Rodríguez Zapatero, Irene Montero, Evo Morales, Rafael Correa, Carlos Sémper…todos están operando y entrometiéndose en las naciones que conforman la Iberoesfera.

Jorge Martín Frías, durante la entrevista. | David Alonso.

Grupo de Puebla y Foro de Sao Paulo se nutren del narcotráfico

¿Cómo se financian?

Se financian a través del narcotráfico de Cuba, Venezuela, de las FARC…Petro es el candidato de las FARC. Aún no conocemos la cantidad de dinero que han recibido pero se nutren del dinero del narcotráfico.

La influencia de Disenso en estos países ¿a qué responde?

España no sólo ha abandonado el papel natural que le corresponde en Iberoamérica sino que los gobiernos de España se habían alienado con los principales causantes de los males que aquejan a las naciones que conforman la Iberoesfera. Una de las primeras visitas internacionales que recibió José Luis Rodríguez Zapatero fue la de Hugo Chávez. Nuestro papel es el de recuperar el papel de España en la defensa de la democracia y la libertad en la región, para también protegernos a nosotros mismos.

¿Había un vacío que ocupar?

Había una necesidad porque ahora mismo toda la región se está tiñendo de rojo, sólo quedan Colombia y Brasil y es verdad que, como país, llegamos tarde. Nosotros acabamos de empezar nuestra labor y por eso no hay que caer en la desesperanza. Toda esta gente ha estado operando desde los años 90 con total libertad porque ni siquiera los gobiernos liberales o conservadores lo han combatido.

No está escrito que Iberoamérica esté condenada a vivir en la miseria o con gobiernos autoritarios

¿Por qué?

Se han dedicado exclusivamente a la gestión, en muchos casos de acuerdo a las coordenadas de la izquierda americana. Hemos percibido que había una necesidad de ideas, de referentes y de mostrar una actitud combativa. A esta gente se la puede ganar, hay que hacerles frente. No está escrito en ningún sitio que la Iberoesfera esté condenada a vivir en la miseria o con gobiernos autoritarios. Los propios ciudadanos de esos países son cada vez más conscientes. Un ejemplo es la presencia de Vox en la región, se le sigue mucho.

¿Como referente?

Sí, por la claridad de ideas que transmite y la valentía que le caracteriza. Disenso y Foro Madrid han acertado en el diagnóstico diciendo que no nos estamos enfrentando a políticos, nos enfrentamos a criminales. Eso cambia la perspectiva. No hablamos en términos de institucionalidad o de de políticos de izquierdas que acatan una Constitución, que se mueven en los marcos institucionales. Son criminales que cuentan con apoyo de otro tipo de Estados.

¿Debe la derecha hacer autocrítica ante el avance de la izquierda en estos países?

Jorge Martín Frías, durante la entrevista. | David Alonso.

Claro, una autocrítica muy severa. Han llegado al poder porque no se ha hecho nada para que no lo alcanzaran. No han frenado el avance de la izquierda a través de las universidades, de la educación, del narcotráfico que no se ha combatido con toda la firmeza que se debería. El mal denominado proceso de paz en Colombia lo trajo un presidente de derechas, Juan Manuel Santos, que no acató la voluntad del pueblo. Los colombianos votaron en referéndum en contra de ese proceso que ha fortalecido y legitimado a las FARC metiéndolas en las instituciones. Santos, por cierto, Premio Nobel de la paz.

¿Hay esperanza para estos países?

Sí, una prueba es el primer encuentro de Foro Madrid en Bogotá que reunió a más de 40 asociaciones y 400 personas dispuestas a no asumir el rodillo de la izquierda. Aunque si la labor se hubiera realizado una década antes estaríamos en otra situación. Vamos a lograr derrotarlos pero es un proceso largo, acabamos de empezar. Colombia es un pueblo muy valiente. Me cuesta creer que en las presidenciales, un pueblo tan corajudo, como se dice allí, que ha combatido a las FARC, al ELN, vaya a rendirse.

En ese encuentro en Bogotá fueron atacaron con piedras, ladrillos…

Fue un ataque coordinado y promovido por miembros de Pacto Histórico, la coalición de Gustavo Petro, y del ELN. Es una prueba de que estamos haciendo bien nuestro trabajo porque hasta la fecha no habían tenido una respuesta. Les ponemos nerviosos porque estamos dispuestos a desenmascararlos, a denunciarles y a coordinar acciones para ofrecer una alternativa.

Ucrania demuestra que las políticas de la UE eran erróneas

En Europa, la guerra de Ucrania ha sacudido el mundo y, en concreto, a la UE ¿qué diagnóstico hacen?

La UE se ha visto obligada a asumir qué es lo verdaderamente importante pero la Agenda 2030 está muy interiorizada, con las consecuentes repercusiones que eso tiene, por ejemplo, en la crisis energética. Pone de manifiesto que todas las políticas que se habían desarrollado eran erróneas. Angela Merkel, que era una especie de vaca sagrada, con su política hacia Rusia ha hecho más dependiente energéticamente a Alemania y al resto de la UE. Ucrania ha puesto ante el espejo a las élites que dominan la UE.

¿Cómo valoran el giro del Gobierno en la cuestión del Sáhara?

Hace un año ya alertamos del carácter expansionista de Marruecos con toda la avalancha migratoria que se estaba produciendo. El Sáhara demuestra la extrema debilidad de España y confirma que la denuncia que hacíamos desde Disenso y desde Vox era una auténtica realidad.

¿Puede España recuperar su peso internacional?

Claro, con una diplomacia que esté dedicada a defender los intereses nacionales. El problema es que, cuando tienes un Gobierno que no cree en la nación, después de décadas desnacionalizando España, es difícil que se defiendan los intereses nacionales. Pero España debe tener una política exterior y un papel importante en el mundo porque tiene además una posición estratégica fundamental.