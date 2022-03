Podemos se atribuye el plan de Sánchez

Podemos asegura que si no estuviesen dentro del Gobierno de coalición, sus socios socialistas no habrían aprobado el plan de choque de 16.000 millones de euros, avanzado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También afirman que se sienten "satisfechos" con el plan final, a pesar de que sus propuestas eran "más ambiciosas".

"Si no hubiésemos propuesto esas medidas, si no estuviésemos dentro del Gobierno de coalición, hoy no estaríamos hablando de que se aprueban estas medidas", ha señalado la portavoz de Podemos, Isa Serra. "Estar en el Gobierno de coalición sirve para esto: para las medidas y avances que se están anunciado hoy y para las que vendrán", ha afirmado Serra.

En la misma rueda de prensa, el coportavoz Pablo Fernández también ha señalado que lo que el presidente ha presentado "es el resultado del trabajo desarrollado en las últimas semanas y que comenzó con la presentación del escudo social y verde por parte de Podemos". Además, ha señalado que ese trabajo previo "ha garantizado que a día de hoy se haya implementado estas medidas para la protección de la ciudadanía".

Según Fernández, "las medidas anunciadas van en la buena dirección" aunque también ha incidido en el hecho de que desde Podemos son "más ambiciosos en cuanto a bajar la factura de la luz". Por ese motivo ha pedido al Gobierno que sea "valiente" para "plantar cara a las grandes eléctricas". Fernández también ha insistido en que este "es de los momentos en los cuales se demuestra la utilidad de Unidas Podemos dentro del Gobierno de España".

Díaz: "Muy difícil decirle no"

En esta misma línea se ha expresado la vicepresidenta segunda y líder de Unidas Podemos en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, que ha acudido esta mañana al anuncio del paquete de medias para respaldar a Sánchez. Ha asegurado que espera un apoyo mayoritario de las fuerzas políticas en el Congreso, incluido el PP, dado que a este plan es "muy difícil decirle que no".

De esta forma, ha destacado algunos de los puntos que priorizaba su espacio de cara al decreto que verá la luz el martes, como garantizar el empleo y desplegar el mecanismo de los ERTE para impedir despidos, elevar el Ingreso Mínimo Vital o minimizar el impacto del IPC en los contratos de alquiler.

No obstante, Díaz ha precisado que siguen negociando con el PSOE en concretar la minoración de los beneficios caídos del cielo a las eléctricas, de la mano de Portugal y la Comisión Europea con vistas a bajar el recibo de la luz, aunque ha destacado que hay posturas avanzadas.