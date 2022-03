Vox no está dispuesto a abandonar las movilizaciones sociales en la calle consciente de que es lo que más daño puede hacer al Gobierno. Después de desafiar las restricciones impuestas durante la pandemia convocado dos protestas en coche, el partido no sólo ha seguido convocado manifestaciones una vez que se han levantado las medidas anti covid, sino que se ha sumado a prácticamente todas las que se han convocado en contra de Pedro Sánchez.

"Todos los sectores insatisfechos tienen que seguir saliendo a la calle porque es lo único que entiende este Gobierno", ha reclamado el vicepresidente del partido, Jorge Buxadé, en una rueda de prensa en la que ha abogado por que las protestas en la calle "continúen" unas horas después de que el presidente anunciara "a bombo y platillo" que subvencionará el precio de los combustibles para reducirlo en 20 céntimos por litro.

Un paquete de medidas que Vox rechaza asegurando que se trata de ayudas y subvenciones que saldrán del propio bolsillo de los ciudadanos vía impuestos, en lugar de reducir drásticamente la carga impositiva que soportan bienes como la energía. "Los españoles vamos a pagarnos a nosotros mismos los 20 céntimos", ha ironizado.

"No nos creemos a este gobierno", ha dicho Buxadé, que ha responsabilizado al "fanatismo climático" del elevado coste de la luz o el gas además de acusar al Gobierno y a las empresas eléctricas o de la gasolina de "no asumir ningún sacrificio". "Es necesario llevar a cabo una reordenación del sistema y bajar impuestos", ha reclamado. El partido no negociará el decreto del Gobierno en su trámite parlamentario.

Contra la gira europea de Sánchez

Buxadé ha arremetido también contra la gira europea de Pedro Sánchez para buscar aliados para reducir los precios de la energía por "pedir permiso a Bruselas" para tomar medidas que otros países ya han adoptado "de forma unilateral", como es el caso de Francia o Polonia. "Nosotros no le vamos a aplaudir por pedir que le dejen hacer lo que debe como presidente de España", ha dicho el también eurodiputado de Vox.

Preguntado por las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en contra de pactar con Vox, Buxadé ha vuelto a restarles importancia asegurando que Vox "está dispuesto a pactar con todo aquél que quiera acabar con el Gobierno de Sánchez", defendiendo que la posición de su partido al respecto es "clarísima" para apelar, a continuación, al PP a que deje clara cuál es su "posición real".