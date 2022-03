El Gobierno se escuda en los transportistas para no bajar los impuestos tal y como prometió al PP

Sólo dieciséis días después de pactar con las autonomías una rebaja fiscal, el Gobierno se echa para atrás y sólo prorroga la que ya existía sobre la factura de la luz. Aunque la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, incluso anunciaba una "aminoración del beneficio de las eléctricas" que el Ejecutivo cree que no repercutirá en la factura.

"Bajar impuestos no sirve", se justifican en La Moncloa. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, incluso añadía que los "sectores más afectados nos habían pedido explícitamente que no redujésemos los impuestos". "Es el caso del sector del transporte", añadía la ministra de Asuntos Económicos, porque "para ellos, no servían ese tipo de medidas".

"Estamos ante un shock de oferta, la medida adecuada no puede ser una bajada de impuestos que lleve a un sobre estímulo de la economía", añadía la responsable del área económica del Gobierno para justificar su negativa a bajar impuestos pese a lo firmado hace unos días.

A por el apoyo del PP

Las medidas aprobadas hoy se tramitarán como Real Decreto Ley. Esto significa que entrarán en vigor una vez publicadas en el BOE y habrá un mes para su convalidación parlamentaria en la que no se podrán introducir enmiendas. Esto imposibilitará que cualquier otro partido pueda introducir una rebaja fiscal. El Plan Nacional serán lentejas

"Confiamos en que este momento prime la unidad, añadía Nadia Calviño en referencia al PP. El Gobierno espera que la tramitación parlamentaria sea después de Semana Santa así que tiene margen para negociar. "El PP se va a dejar querer", añaden confiados algunos ministros que creen que a última hora, Alberto Núñez Feijóo, dará su apoyo al Real Decreto pese a que el Gobierno no ha incluido rebajas fiscales

Un plan para tres meses

Las medidas aprobadas este martes son las que el presidente, Pedro Sánchez, anticipó el lunes. El Plan de choque contra el impacto económico y social de la guerra presentado este martes en el Consejo de Ministros tendrá una duración de tres meses pero en el Gobierno ya se plantean prorrogarlo. En el Ejecutivo mantienen que si extienden hasta final de año la actual rebaja del IVA de la factura de la luz, tendrá un impacto de entre 10.000 y 12.000 millones.

Para el sector del Transporte, Gobierno se inclinará por un subvención en la gasolina de 20 céntimos por litro a todos los usuarios y que entrará en vigor el 1 de abril. "En el momento del pago se habilitará un mecanismo de acceso a la Agencia Tributaria", explicaba la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre el proceso que se habilitará en las gasolineras.

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) vigilará que no se suban los precios durante estos días para luego apenas repercutir la bajada. "Beneficiará a las clases medias y sectores del transporte", confiaba Nadia Calviño tras ser preguntada por lo poco progresivo que es la medida.