"Sánchez, traidor"; "Marruecos culpable, España responsable"; "Sánchez atiende, el Sáhara no se vende"; con estos gritos una treintena de saharauis, convocados por el Frente Polisario, han protestado frente al Congreso de los Diputados. Entre los asistentes estaban varios diputados de Unidas Podemos como Sofía Castañón, Antón Gómez-Reino o Juantxo López de Uralde. Aunque la presencia más destacada ha sido la del líder del PCE y Secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago.

El número 2 de Belarra en el ministerio no ha dudado en posar con lo saharauis mientras arremetían contra Pedro Sánchez. Tras saludar a varios de ellos, ha hecho un posado al que se han sumado otros socios parlamentarios del PSOE como ERC, con Gabriel Rufián a la cabeza, o Bildu, con su portavoz Mertxe Aizpurúa. Tras estar quince minutos en la protesta, Santiago volvía al interior del hemiclo sin querer hacer declaraciones

No abandonarán el Gobierno

Varios diputados de Podemos, como Rafa Mayoral, también han escenificado su malestar con Sánchez ya que decidió salirse del hemiciclo cuando el presidente del Gobierno empezó a desgranar su postura sobre el Sáhara. "De la misma manera que hay que defender el derecho internacional en Ucrania hay que defenderlo en el Sáhara Occidental", ha dicho el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, con una ovación de su grupo.

A Podemos no les ha gustado la decisión de Sánchez pero ya han dejado claro que no dejarán el Gobierno. "¿Por qué esta insistencia en gritar que salgamos del Gobierno? Creo que viendo las medidas que hay en el Real Decreto de ayer creo que se entiende que no nos quieran dentro del Gobierno", ha añadido Echenique dejando claro que, pese a las discrepancias, no abandonarán sus carteras.