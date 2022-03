Los socios del Gobierno ponen fecha y día al comienzo de su hartazgo. Fue a comienzos de febrero cuando el Ejecutivo llevó al Congreso el Real Decreto Ley que mezclaba la prórroga de la mascarilla en exteriores junto con la revalorización de las pensiones. Un filibusterismo parlamentario que les obligaba a apoyar una medida impopular a cambio de un aumento en las jubilaciones.

El PSOE parece que le ha cogido gusto a esta práctica. Los socios critican que tienen que revisar varias veces cualquier decreto ley porque los socialistas se han aficionado a colar "de rondón" cualquier otra iniciativa ajena a la norma.

La última, ha sido la decisión de blindar con un puesto a la exministra y actual Fiscal, Dolores Delgado, incluyendo un aumento salarial, dentro de una enmienda a un punto de la Ley Concursal. "Es una más", afirman sorprendidos algunos socios. "Juntar todo a ver si cuela algo", añaden tras ver en la última iniciativa. El enfado es mayúsculo entre los socios, más "por las formas" que por la iniciativa.

La gota que ha colmado el vaso

En Unidas Podemos, su portavoz, Pablo Echenique afirmaba que se enteró "por la prensa" de una "medida que no comparten" y un movimiento que tachan de "extraño". "Es una ley que no tiene nada que ver con la Fiscalía general del Estado", afirmaban en el pasillo del Congreso de los Diputados. "No estábamos enterados de esa enmienda y no la vamos a apoyar", zanjaba. El diputado morado Roberto Uriarte iba más allá y lo calificaba de "aberración jurídica"

Desde ERC, otro socio habitual del Ejecutivo, alertaban de "las trampas" y de que "no era la primera vez que lo hacen". "No es de recibo que intentan colar cosas a través de otras cosas", añadía el portavoz separatista, Gabriel Rufián.

Los socialistas se quedarían así solos en la Comisión de Justicia ya que ni Podemos, ni ERC, PNV, ni el Grupo Plural (integrado por JxCat, Más País, Compromís, Nueva Canaria y Coalición Canaria, PRC, Teruel Existe y BNG) piensan respaldarlo. "Con la explicaciones que ha dado el PSOE no va a prosperar en la Comisión de Justicia", añadía Iñigo Errejón.

Dos filtros

La enmienda se tiene que votar primero en la Comisión de Justicia, donde los socios prometen que no saldrá. No obstante, habría un segundo filtro cuando la Ley Concursal llegue al Pleno del Congreso. El ascenso de Delgado, una vez descubierto, tiene problemas para seguir tramitándose.