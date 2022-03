La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha denunciado este jueves los ataques de Irene Montero a los jueces tras asegurar que el CGPJ está boicoteando su Ley Trans. "Sale llamando a los jueces machistas y que la justicia es patriarcal. ¿De qué me hablan? Que se vayan a su casa", ha señalado Monasterio.

Durante su entrevista en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio, Monasterio ha señalado que el discurso de la izquierda en España "no tiene nada que ver con la realidad". También ha denunciado que se trata de "una élite que se autoalimenta y ponen temas en los medios de comunicación que no tiene nada que ver con lo que está hablando la gente".

Por eso, ha insistido en que "dejemos de comprar la mercancía de la izquierda", como la cuestión del género. "¿Qué hacemos pagando millones al tema del género? ¿Qué hacemos en Madrid dedicando 34 millones de euros a esto?" ha cuestionado.

Visiblemente indignada, Monasterio también les ha recriminado su falta de contacto con la vida real: "Haciendo de jefa de obra, que me vengan a mí a hablar de feminismo, que les voy a explicar cómo se maneja a una cuadrilla de 50 tíos y que te respete todo el mundo. O cómo se maneja a una cuadrilla en la que tienes a doce musulmanes que no quieren obedecer a una jefa de obra mujer y que te respeten. Eso es feminismo. No lo que nos cuentan estas tipas que salen ahí, como Irene Montero".

También ha recriminado a la ministra de Igualdad por aparecer en TVE arremetiendo contra la justicia en España. "Sale ahí Irene Montero, insultando a los jueces, llamándoles machistas y que si la justicia es patriarcal. ¿De qué me hablan? Que se vayan a su casa", ha concluido Monasterio.