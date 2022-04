El Gobierno apremiará a Feijoo a renovar el CGPJ para "demostrar el giro al centro"

El Gobierno empieza a ensayar un acercamiento al PP bajo una premisa: "La Guerra de Putin es un cambio tectónico en el orden internacional". Pedro Sánchez, que se dio a conocer con el lema "no es no", se reinventa y pide ahora "orillar rencillas, diferencias menores y unir fuerzas". Incluso este lunes ha prometido que "no dejará de promover esa unidad".

En La Moncloa ya están preparando la reunión con el nuevo líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que se celebrará este jueves en el Palacio gubernamental. En el entorno de Sánchez están expectantes: "veremos a ver qué ponen sobre la mesa", añaden mientras dejan claro que su objetivo es la renovación pendiente del CGPJ.

En el Gobierno reconocen que parece que hay un cambio de actitud pero está por ver "cómo se concreta, se materializa". "Tienen que demostrar el giro al centro, de momento tienen el pacto de Gobierno con Vox en Castilla y León", añaden fuentes del Ejecutivo que esperan que la reunión de esta semana sirva para empezar a establecer un hilo directo entre La Moncloa y Génova.

Hasta ahora, las negociaciones para renovar el CGPJ estaban paralizadas tras el reparto del Tribunal de Cuentas y del Constitucional. La Moncloa mantendrá como principal interlocutor al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, hombre de máxima confianza de Sánchez. Queda por ver quién será el nuevo interlocutor del PP, unas labores que hasta ahora llevaba el exsecretario general, Teodoro García Egea.

Mientras tanto, en Ferraz rebajaban las expectativas. "Poca esperanza tenemos", añadía el portavoz Felipe Sicilia, quien se mostraba "dispuesto a pactar" pero con "pocas expectativas". En el PSOE acusan a Feijóo de "haber hecho seguidismo" de Casado durante su etapa como presidente gallego y por eso ahora no son tan optimistas, ya que creen que poco cambiará.

Un Gobierno para bajar cuestas

Este lunes, Sánchez ha intervenido en el foro Wake Up Spain ante la atenta mirada del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y los líderes de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, con quien el presidente del Gobierno ha estado departiendo un rato tras anunciar un nuevo PERTE de microchips dotado con 11.000 millones de los fondos europeos.

Sánchez ha elogiado "la capacidad de España" para "crecerse ante la adversidad". "Este Gobierno está hecho para todas las estaciones" para "las duras que han llegado y de qué manera, y para las amables".

"Este Gobierno sirve para subir cuestas y también para bajar cuestas, que estoy seguro que llegarán", ha anticipado Sánchez tras pedir en varias ocasiones la "unidad" y apoyo a su Plan Económico que se votará después de Semana Santa en el Congreso.

El peligro de la "ultraderecha"

El presidente pedía unidad pero evitaba citar al PP. Tampoco mencionaba a Vox al que se ha referido en varias ocasiones de manera velada. Pedro Sánchez ha alertado sobre "la ultraderecha" que, en toda Europa, busca "crear sociedad imaginarias".

"Se disfraza con distintos ropajes y siempre ataca a los mismos", ha afirmado antes de establecer como denominador común que "siempre se opone al proyecto europeo". En La Moncloa preocupan las elecciones de este domingo en Francia. Se trata de la primera vuelta de las elecciones y donde, previsiblemente, saldrán elegidos Macron y Le Pen.