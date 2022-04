Un diputado de Podemos se une a unos ecologistas que arrojan pintura al Congreso

El diputado de Unidas Podemos y líder de Alianza Verde, integrado dentro de la coalición, Juantxo López de Uralde se ha unido a medio centenar de ecologistas que han protestado contra el cambio climático a las puertas del Congreso arrojando pintura roja biodegradable contra las escalinatas y las columnas de la fachada principal de la Carrera de San Jerónimo.

"El cambio climático es gravísimo y hay que actuar. Es una acción no violenta, yo lo he hecho en muchas ocasiones, y me parece que es adecuado", ha añadido López de Uralde en una sentada improvisada tras ser desalojado de las escalinatas.

Los manifestantes, que aseguran ejercer profesiones relacionadas con el ámbito científico, pretendían así rebelarse "ante la inacción política frente a la crisis climática y ecológica" porque sus "avisos no han sido escuchados". "Debemos pasar a la acción", han defendido tras ser desalojados e identificados por seis furgones antidisturbios de la Policía Nacional que han tratado de proteger el Congreso.

A las inmediaciones de la Carrera de San Jerónimo también se han acercado otros diputados como Gabriel Rufián. Los manifestantes han defendido que la Ley contra el Cambio Climático aprobada por el Gobierno se ha quedado corta y han pedido actuar con más contundencia.