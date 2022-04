Rosa Díez denuncia el nuevo favor que Sánchez pagará a los terroristas si nadie lo evita

El Gobierno de Pedro Sánchez está a punto de concluir una nueva traición a las víctimas del terrorismo y a la Justicia para cumplir sus pactos con sus socios a favor de los terroristas. Rosa Díez ha explicado en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico en qué consiste esta nueva traición "con la pasividad y complicidad" del Gobierno y que "está pasando casi desapercibida".

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ampara en una sentencia el recurso del etarra Xavier Atristain condenado a 17 años de cárcel. Le ampara, ha explicado Rosa Díez, "porque supuestamente no se había respetado en España el derecho del terrorista a designar un abogado de confianza durante su detención". Díez ha recordado que "desde 1984 cuando un terrorista es detenido puede permanecer incomunicado con autorización judicial durante 5 días, en los que será asistido por un abogado de oficio y no por uno de su confianza".

Esta medida "tiene un sentido", en fase prejudicial "es legal limitar ese derecho de asistencia por letrado de confianza si concurren causas razonables, por ejemplo, que se alerte a través del abogado de confianza a personas sospechosas de haber participado en el delito y que aún no han sido detenidas". Además, "no sólo es legislación española", ha añadido Rosa Díez, "sino que el propio TEDH ha distinguido en muchas ocasiones entre la asistencia letrada que se produce en la fase prejudicial y la asistencia letrada después".

Por tanto, "hay motivos de sobra para que España recurra esa sentencia y no se consolide como una doctrina general". El problema es que está a punto de cumplirse los tres meses que tiene el Gobierno para recurrir la sentencia, un plazo que finaliza el próximo 18 de abril". Si se cumple, como todo parece indicar, esa dejación del Gobierno, "nos encontraremos con un nuevo caso de complicidad con los objetivos de los terroristas".

Rosa Díez ha lamentado que "no hay razones para el optimismo" ya que todo parece indicar que "el Gobierno dejará que se consolide esa doctrina, es una repetición de lo que pasó con la derogación de la doctrina Parot".

Una sentencia, la de Parot, que era sólo para ese terrorista pero "el Gobierno, de Mariano Rajoy, generalizó en lugar de obligar a recurrir a cada uno de los presos terroristas en casos similares". Al hacer norma la derogación de la doctrina Parot "empezaron los terroristas a salir masivamente de las cárceles". Federico ha apuntado que con aquella generalización "también salieron violadores y asesinos comunes". Por si fuera poco "encima tuvimos que indemnizar a los asesinos".

Esta nueva dejación, ha asegurado Rosa Díez, "forma parte de los pactos suscritos entre Pedro Sánchez y los albaceas de ETA", que en definitiva "es el único pacto que Sánchez ha cumplido desde que llegó al Gobierno" como demuestra el hecho de que "3 de cada 4 terroristas condenados en firme por gravísimos crímenes contra víctimas inocentes están en las cárceles del País Vasco o cercanas, pese a que ninguno ha colaborado con la Justicia para esclarecer los 372 crímenes de ETA aún sin juzgar". El pacto era que "Sánchez los acerca y el gobierno vasco los suelta, que para eso le transfirieron la política penitencia".

Sin historia no hay nación española

Rosa Díez también ha querido comentar en esRadio las consecuencias que tendrá la reforma del currículum de Bachillerato en la que la historia de España comenzará en 1812. "¿Quién expulsó a Napoléon de España?", se ha preguntado Federico, "si antes de 1812 no había historia, tampoco nación, la nación española por tanto no existía". Para Rosa Díez esto "no es un error de ignorantes, que lo son, sino un objetivo a cumplir, que no sólo es rebajar el nivel de las nuevas generaciones sino que va más lejos, es estratégico".

Forma parte de la estrategia de "demolición de nuestra nación" ya que "sin historia común no hay nación común, sin nación común no hay ciudadanía con los mismos derechos en todo el territorio nacional". Así "expulsada del sistema educativo la lengua común y la historia común nos encontraremos ante el triunfo de las tesis históricas del más rancio nacionalismo, abrazado con fruición por los socialistas".

Si no tenemos, ha explicado Díez, "una nación común cohesionada por siglos de historia y por una lengua común, lo que queda es la nación de los nacionalismos, el mito que se alimenta en aquellas CCAA que gobiernan en las que la nación real desaparece y se inventan en su lugar las naciones míticas de los nacionalistas".