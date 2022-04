El indultado Rull equipara a Policía Nacional y Guardia Civil con las tropas rusas que invaden Ucrania

Los separatistas de Junts per Catalunya (JxCat), el partido de Carles Puigdemont, no se cansan de comparar a España con Rusia. En un intento por difuminar los vínculos del expresidente prófugo y su entorno con personajes clave en las operaciones de "guerra híbrida" del Kremlin, llegan al punto de decir que España "pisotea" los derechos de los catalanes, que no deja entrar con camisetas amarillas (por el color de los independentistas) en los estadios de fútbol o que los carteles en blanco de los opositores rusos son como el lazo amarillo.

Estas perlas, que corresponden a la número dos de la oficina de la Generalidad en Bruselas, son consideradas dogmas de fe en el independentismo, que gusta de compararse con los ucranianos ahora que son invadidos y que antes esperaba que Putin reconociera y financiara la república catalana. El último en meterse en el charco ha sido Josep Rull, exconsejero del gobierno golpista de Puigdemont e indultado por el Gobierno. "A pesar de las distancias (en todos los sentidos), estas imágenes nos son inquietantemente familiares...", ha escrito Rull en Twitter sobre la despedida de unos ciudadanos a los soldados rusos que van a participar en la invasión.

Malgrat la distància (en tots els sentits), aquestes imatges ens són inquietantment familiars… https://t.co/qQCebxPIPN — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) April 10, 2022

Rull pretende aludir a las despedidas en algunas casas cuartel a los agentes de la Guardia Civil que fueron destinados a Cataluña para disuadir al gobierno separatista de la Generalidad. El independentismo ha tratado de construir toda una "narrativa" sobre la supuesta represión policial durante la celebración del referéndum ilegal de octubre de 2017.

El balance del 1-O

Como se recordará, la Generalidad cifró en mil los supuestos heridos por los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Sólo uno, el individuo que perdió un ojo a causa de una pelota de goma, fue ingresado. No hubo tampoco detenidos durante aquel día, en las manifestaciones independentistas o en los escraches que se organizaron ante las puertas de pensiones donde fueron alojados algunos efectivos policiales.

A pesar de esos datos, una parte del separatismo se escuda en que el Gobierno estaba supuestamente dispuesto a ejercer la violencia para justificar que no tenían nada preparado para el día después de la proclamación de independencia. Y ese "ejercicio de la violencia" se habría puesto de manifiesto, según los separatistas, durante todo el verano y otoño de 2017. De ahí que menudeen las comparaciones con Rusia que a los independentistas les cuadran con su marco previo.