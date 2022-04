Todavía no hay convocatoria electoral en Andalucía pero en el PSOE ya asumen que la primera legislatura de Juanma Moreno "está acabada" y que en cuestión de días anunciará la fecha de los comicios para antes de las vacaciones de verano.

Hace dos semanas, el PSOE de Juan Espadas dio orden a las Ejecutivas provinciales de conformar los comités electorales para elaborar las listas. El calendario que manejan en la calle San Vicente, la sede central del PSOE andaluz, es que tienen que los nombres tienen que estar listos para ser ratificados la última semana de abril o la primera de mayo.

La listas están "avanzadas" aunque están surgiendo algunos puntos de fricción entre Juan Espadas y los secretarios generales de las diferentes provincias. El nuevo "barón" andaluz quiere controlar uno o dos nombres en los puestos de salida. Una cuota que no gusta en algunas provincias.

Reforzar la candidatura

Tanto en San Vicente como en Ferraz buscan "reforzar" la candidatura de Juan Espadas con un revulsivo. En La Moncloa son conscientes que su principal "activo" andaluz, María Jesús Montero, no quiere volver al Hospital de las Cinco Llagas, donde está el Parlamento Autonómico, así que se han puesto a buscar alternativas.

En estos momentos, el mejor posicionado es el portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Felipe Sicilia, quien cuenta también con el respaldo de Juan Espadas, que lo considera de su plena confianza. Hace unos días, ambos llegaron a protagonizar un desayuno informativo al alimón en Sevilla.

El gran handicap del candidato a la Junta es su paso por la alcaldía de Sevilla, algo que es visto con recelo en otras provincias que temen que vuelva a beneficiar a la capital si llega a San Telmo, mientras que Sicilia, jienense, vendría a suplir el peso de Andalucía oriental.

La "sintonía" es total entre ambos. A Espadas le gustaría contar con Sicilia como portavoz en el Parlamento autonómico mientras que en Ferraz no ocultan que el jienense es visto como una opción de futuro y un relevo generacional al frente del PSOE-A para dentro de unos años si el exalcalde de Sevilla no alcanza San Telmo.

El único problema es que debería dejar su acta de diputado en el Congreso donde es visto como un "activo", ejerciendo de presidente en la Comisión de Justicia. También tendría que contar con el respaldo de Francisco Reyes, el presidente de la Diputación de Jaén, y primer barón provincial que le cortó la cabeza a Susana Díaz, que apuesta por concejales y caras más cercanas al electorado.

"Cuando llevábamos alcaldes, arrasábamos", dicen los socialistas que lamentan la última reforma, que ellos mismos impulsaron, para incompatibilizar cargos.

Difícil sumar

Aunque las últimas encuestas internas de los socialistas muestran una ligera mejoría, frente a la oleada de septiembre, en el PSOE son conscientes que la dificultad de sumar ya que el panorama a su izquierda esta muy fragmentado.

Por un lado, Teresa Rodríguez, ex de Podemos, quiere concurrir al frente de un "andalucismo de izquierdas". Los morados apuestan por su diputado en el Congreso y ex Guardia Civil, Juan Antonio Delgado. IU, conscientes de la debilidad de la marca de Unidas Podemos, rechazan al candidato y no descarta concurrir por separado.

Con este panorama y con un PP de Moreno Bonilla, que sin el efecto Feijóo ya estaba fuerte y con marca propia, al alza, en el PSOE creen que va a ser muy difícil llegar a los 55 escaños necesarios para sumar y desbancar al primer gobierno de centro-derecha de Andalucía. Por eso, muchos ya piensan en el día después y en el candidato en 2026.