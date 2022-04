Pablo Iglesias, Ione Belarra y otros nombres de postín de la abajofirmancia de extrema izquierda mundial como Noam Chomsky, Yanis Varoufaquis, el exdirigente laborista Jeremy Corbyn –que fue expulsado de su partido por su antisemitismo– o el español Federico Mayor Zaragoza, han presentado un nuevo manifiesto en el que "exigen" el final de guerra en Ucrania.

El texto, que la ministra de Podemos presentaba en su cuenta de Twitter, cuenta con el no muy original título Ucrania: ¡Paz ya! y tampoco destaca por su profundidad ni extensión: apenas siete párrafos ninguno de ellos de más de cinco líneas. Quizá por esa brevedad no encuentra el momento oportuno para citar al verdadero culpable de la situación, ya que el nombre de Putin no aparece ni una sola vez, al contrario que el de Zelensky al que si se menciona cuando se asegura que "ha esbozado las dos condiciones más esenciales para la paz: las tropas rusas invasoras deben retirarse de Ucrania y Ucrania se convierte en un país neutral".

Sin embargo, la cita es un ejemplo perfecto de la falta de rigor de los promotores del texto, ya que lo cierto es que el presidente de Ucrania no ha mencionado la neutralidad de su país como una "condición" para la paz, sino como una concesión que esta dispuesto a asumir para poder parar la guerra.

Negociaciones entre iguales

El manifiesto reconoce "la invasión rusa de Ucrania" y que sus efectos "han sido devastadores", pero a partir de ahí piden que agresor y agredido se sienten a negociar en igualdad "una paz plena y duradera".

Además, se muestran muy preocupados por que alguien pueda ofender a los invasores: "Instamos a los gobiernos y medios de comunicación a dejar de lado todo lenguaje beligerante y promover y fortalecer el diálogo", asegura el texto que recalca que hay que evitar una "escalada" que "solo conducirá a más derramamiento de sangre".

El documento también pide que se dé asilo a las víctimas, pero no a los ucranianos agredidos y bombardeados, sino "a todos aquellos que huyen de la guerra con una política de asilo que no esté condicionada por el país de origen".

Finalmente, en un giro sorprendente y con la excusa de "proteger a las personas de los países no combatientes que enfrentan las consecuencias económicas de esta guerra", el manifiesto termina nada más y nada menos que pidiendo una subida de impuestos: "Es hora de que las grandes fortunas y las grandes empresas contribuyan equitativamente a la sociedad para que las rentas y los cuerpos de la inmensa mayoría no carguen, una vez más, con el coste de esta crisis".