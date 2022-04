Pedro Sánchez está decidido a convocar "las elecciones en tiempo y forma" en "diciembre de 2023". No habrá adelanto electoral según ha dicho en Antena 3, en su primera entrevista tras las vacaciones de Semana Santa y con la que La Moncloa espera volver a marcar agenda e iniciar la recuperación del presidente tras el "efecto Feijóo".

Sánchez afirma que, llegado ese momento, habrá "dos opciones: o un Gobierno de coalición, de la derecha con la ultraderecha, o un Gobierno de centro-izquierda, liderado por el del PSOE, con lo que representa el espacio de Yolanda Díaz". Un nuevo eufemismo en el lenguaje de Sánchez que evita mencionar la palabra Podemos y, en varias ocasiones, le ha rebautizado como "el espacio que representa Yolanda Díaz". El presidente del Gobierno tampoco ha mencionado a sus socios, los separatistas de ERC o los proetarras de Bildu.

"Si yo veo un Gobierno hipotético de Moreno Bonilla con Macarena Olona o de Feijóo con Abascal, quien me queda claro que es que quien va a marcar el rumbo es o Macarena Olona o el señor Abascal", ha afirmado Sánchez en la semana en la que Alfonso Fernández Mañueco tomará posesión, con varios consejeros de Vox, y en la que se espere que Andalucía convoque elecciones anticipadas.

No bajará impuestos

Sánchez, que ha confirmado que las cifras de crecimiento se corregirán a la baja, ha rechazado una vez más bajar impuestos porque "no es un proyecto de país". "Todos aquellos que anuncian que van a bajar impuestos, lo que quieren es hacer recortes", ha recalcado el presidente, despreciando así la propuesta fiscal de Alberto Núñez Feijóo.

"El impuesto más caro que pagan los ciudadanos es la corrupción", ha afirmado. "Esto es un clásico. El PP cuando está en la oposición dice que va a bajar impuestos y cuando llega al Gobierno lo que hace es aplicar amnistías fiscales y subir hasta 50 impuestos", ha remarcado.

Contra Feijóo

Sánchez ha aprovechado el escándalo de las mascarillas compradas por el Ayuntamiento de Martínez Almeida para cargar en varias ocasiones contra el PP, pese a que todavía no hay ningún imputado en el caso. "No he escuchado a la nueva dirección del PP decir nada de lo que está ocurriendo con Ayuso y Almeida", ha añadido justo lanzando la pelota contra Feijóo ahora que las encuestas empiezan a señalar un sorpasso de los populares.

El presidente ha confirmado que el debate sobre el Estado de la Nación "se celebrará entre mayo y junio". Lo que cobraría fuerza que se celebrase entre los días 31 de mayo y 1 de junio. Es decir, un martes y miércoles en plena precampaña de las elecciones andaluzas.