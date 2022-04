Abascal acude por sorpresa a la toma de posesión de Mañueco: "No podíamos no estar"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha acudido por sorpresa a la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. El partido no había confirmado su presencia en un acto al que no ha asistido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha convertido esta ausencia en la principal noticia de la jornada, a pesar de que todo el protagonismo debía recaer en el presidente de Castilla y León y su pacto con Vox.

"No podíamos dejar de estar", ha dicho Abascal, haciendo hincapié en su "respaldo" y "apoyo" a un gobierno que "está siendo demonizado". "No podemos dar la espalda a este gobierno que está siendo tan atacado", ha reiterado el líder de Vox en contraposición a la sonada ausencia de Feijóo en el acto. "No había hoy ningún sitio en España más importante que estar en esta toma de posesión", ha insistido en clara referencia al presidente del PP que este martes ha sustituido la toma de posesión por un encuentro con CCOO y UGT.

La agenda de Feijóo

Abascal ha evitado valorar claramente la ausencia del presidente del PP asegurando que "no le corresponde juzgar las agendas de otros partidos" y que "si Feijóo no está aquí es algo que tendrá que explicar él". Aun así, ha dicho que "no le cabe ninguna duda" de su apoyo al gobierno de coalición de PP y Vox pero su insistencia por defender la "importancia" de acudir dejaba clara su crítica al líder del PP.

"Este gobierno ha sido demonizado mucho antes de comenzar a andar, está siendo constantemente atacado precisamente por quienes más tienen que callar", ha repetido en varias ocasiones el líder de Vox ante los medios, recordando los pactos del Gobierno de Pedro Sánchez con Bildu, ERC o el PNV, además de gobernar con Unidas Podemos.

Como ya hiciera hace dos semanas, Abascal ha mostrado su predisposición a extender el pacto entre PP y Vox a nivel nacional por la "esperanza" que genera la coalición en Castilla y León para poder "echar" a Pedro Sánchez de La Moncloa. La formación ha tendido la mano a la nueva dirección de Feijóo en varias ocasiones pero todavía no hay previsto ningún encuentro a corto plazo entre ambos líderes, que ya han mantenido una primera toma de contacto a través del móvil.