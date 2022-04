Rosa Díez enumera los detalles del viaje a Kiev que retratan a Pedro Sánchez

"Pedro Sánchez anunció su presencia en Ucrania con su sonrisa que no se sabía si había ido a inaugurar un AVE", así resume Rosa Díez en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico el viaje del presidente a Kiev. Además destaca cómo para Sánchez "lo importante es su persona, que él ya ha llegado, y no el encuentro con Zelenski" ya que el presidente del Gobierno no esperó a hacer pública la fotografía hasta encontrarse con Zelenski, "como había hecho el resto de presidentes".

De hecho, el viaje de Pedro Sánchez coincidió con la visita de la primera ministra de Dinamarca, "país que esperó a anunciarlo públicamente varias horas por razones de seguridad". Por ello contrasta tanto que Pedro Sánchez "en cuanto se bajó del tren tenía que hacer un tweet porque para él lo importante no era su reunión con Zelenski sino que él había llegado".

La sonrisa de Sánchez, "que contrasta también con las caras serias de la representante de Ucrania y de la primera ministra de Dinamarca", es marca de la casa, como la ha definido Federico Jiménez Losantos, "es la sonrisa Falcon". Para colmo Sánchez hizo público el nombre del barco que está llevando armamento a Ucrania, "por si lo quieren bombardear". En definitiva, "cada día da vergüenza ajena", ha concluido Rosa Díez.

Bofetada del parlamento europeo a Sánchez

Pero si hablamos de vergüenza y bochorno, ha añadido Rosa Díez, hay que mirar las conclusiones del informe del parlamento europeo sobre los crímenes de ETA. La eurocámara pide investigar sus asesinatos como crímenes de lesa humanidad, "una bofetada a Pedro Sánchez". Un informe que finalmente se aprobó con el apoyo del PSOE. Eso sí, Rosa Díez ha subrayado que "el PSOE dijo que no lo iba a apoyar, es más, intentó boicotearlo y sólo se sumó cuando vio que iba a salir adelante".

"Una de las cosas que más bochorno me produce como española es que una comisión del parlamento europeo haya tenido que venir a España a investigar por qué hay 379 crímenes de ETA que aún no se ha juzgado". Díez ha recordado que "en el 44% de los crímenes de ETA no hay sentencias, es casi la mitad, que nos tenga que recordar Europa que el 70% de esos crímenes no juzgados se produjeron durante la democracia" es para sentir mucha vergüenza. Rosa Díez también ha querido desmontar el. mantra de los que defienden a los terroristas de que "su lucha era contra Franco". Durante la dictadura ETA asesinó a 46 personas frente a las 812 durante y contra la democracia".

El parlamento europeo "sugiere a España que se modifique la legislación para que los condenados por terrorismo no puedan acceder a beneficios penitenciarios". Rosa Díez ha recordado cómo "Marlaska está acercando a terroristas a cárceles vascas para que luego los suelte el gobierno vasco, que para eso le han transferido la política penitenciaria". Pero lo más grave es que "los acercan no sólo sin que se arrepientan y con informes negativos de instituciones penitenciarias, sino sin que hayan colaborado con la Justicia". De hecho el parlamento europeo pide a España "que agote las posibilidades que le da la ley para que los crímenes de ETA no prescriban y no puedan ser amnistiados porque son crímenes contra la humanidad".

El parlamento europeo también recuerda a España que "se han presentado varias iniciativas de modificación del código penal para que el principio de legalidad se interprete de manera favorable para las víctimas, no para los verdugos como está pasando ahora". Rosa Díez se ha preguntado que tras el informe "ahora qué". Ahora que el parlamento europeo ha considerado los crímenes de ETA de lesa humanidad "va a romper Sánchez sus alianzas con los herederos de ETA o sus acuerdos para gobernar en Navarra y el conjunto de España o va a seguir gobernando que los que defienden la historia y la ideología en cuyo nombre se asesinaron a las víctimas".

Con tristeza Rosa Díez ha recordado que esto no fue siempre así. "Hubo un tiempo no tan lejano en el que los españoles en el parlamento europeo trabajábamos juntos para sensibilizar al conjunto de los poderes políticos sobre los crímenes de ETA". Era el año 2000, "populares y socialistas íbamos a Europa a exigirles acción común". Fruto de aquella unión entre PP y PSOE, que llegaron a viajar juntos para reunirse con todos los grupos parlamentarios europeos, "se aprobó el pacto por las Libertades y contra el Terrorismo".

Y de aquel pacto "salieron adelante iniciativas tan importantes como la orden de detención y entrega o la definición común del delito de terrorismo, que no existían hasta 2001 y 2002 respectivamente". Después de esto "llegó Zapatero y luego Sánchez, y ahí se pudrió todo".

Madina y el síndrome de Estocolmo

También ha querido pronunciarse Rosa Díez sobre las palabras del socialista Eduardo Madina, que sobrevivió a un atentado de ETA, en las que asegura que el gran problema de la democracia española es Vox. "Es tremendo el síndrome de Estocolmo de Eduardo Madina, mira que le tengo cariño a este chico, yo me lo llevé como asistente cuando le pusieron la bomba, pero es prisionero de un síndrome de Estocolmo en relación con ETA".